スーパー耐久

悪天候のためSCランから2周で成立 。全クラスでタイトルが確定｜スーパー耐久最終戦

富士スピードウェイで行なわれたスーパー耐久最終戦は、悪天候の影響でセーフティカーランのみで終了した。

皆越 和也

公開日時: 2026/11/20 2:13

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写真：: 皆越 和也

スーパー耐久シリーズ2026第7戦（最終戦）「S耐FINAL」は、11月14〜15日に富士スピードウェイにおいて全11クラスに68台の車両を集めて開催。”大感謝祭”と銘打った大会では、ガレージセール、スペシャルライブ、Enjoy Hondaといったイベントもあり、2日間で4万人を超えるファンを集めた。

しかし決勝日の15日は雨天。4時間の決勝レースはセーフティカー（SC）スタートとなったが、3周完了時点で雨量増加のために赤旗が振られ、2周でレースは成立。入賞チームにはハーフポイントが与えられ、全チームでタイトルが確定となった。



専有走行の行われた13日からフリー走行の行われた14日午前までは、青空が広がる好天に恵まれた富士だったが、午後の公式予選からは次第に天候がぐずついてきた。最終戦を前に年間チャンピオンを確定していたのは、ST-USAクラスの250号車BRP★HOJUST MUSTANG DHR（1台のみ参戦のクラス）、ST-5Rクラスの88号車トレジャーワンwith村上モータースMAZDAロードスター。またST-Xクラスもタイトルを争っていた33号車Craft-Bamboo Racing Mercedes AMG GT3がエントリーしなかったことで、23号車TKRI松永建設AMG GT3がST-Xクラス参戦5年目で悲願のタイトルを確定させた。



15日は未明から雨が落ち始め、サポートレースのS耐チャレンジもウェットコンディションで行われた。しかし雨量は徐々に増していった。気温14℃、路面温度15℃、冷たい雨の降る12時30分、SC先導により決勝レースがスタート。しかし天候は改善せず全車が3周を完了した時点で赤旗が掲出されレースは中断。悪天候で雨量が増加したため、2周終了の時点でレースは成立した。



各クラスの優勝車（ポールポジション獲得車両）は、ST-Xクラスが182号車R ZERO Mercedes-AMG GT3 EVO（藤井政至／Sean Walkinshaw／FUZZY／藤井優紀）でこれがS耐初優勝。ST-Zクラスは22号車KOKUSAI GROUP GT4 RS CS（呉良亮／久保凛太郎／北園将大／山野直也）、ST-TCRクラスは97号車Racer ホンダカーズ桶川（遠藤光博／野尻智紀／佐藤蓮／Turn Y）、ST-USAクラスは250号車BRP★HOJUST MUSTANG DHR（猪爪杏奈／大野尊久／奥村浩一／竹本優月輝）。

ST-1クラスは2号車シンティアム アップル KTM（井田太陽／加藤寛規／吉本大樹）、 ST-2クラスは72号車OHLINS CIVIC NATS（金井亮忠／山野哲也／野島俊哉)、ST-3クラスは39号車エアバスターWinmax RC350 EXEDY（高橋裕史／酒井仁／藤田真哉／高橋蓮）、ST-4クラスは884号車シェイドレーシング GR86（大崎達也／清水英志郎／山田真之亮）、ST-5Fクラスは822号車アンドリーガル ドリフトスピリッツ Moty’s FIT（川福健太／塚本ナナミ／惠木勇哉／内田朋宏）、ST-5Rクラスは88号車トレジャーワンwith村上モータースMAZDAロードスター（村上博幸／黒沼聖奈／太田達也／岡本大地）がそれぞれ優勝した。



ST-X、USA、5Rクラス以外のシリーズチャンピオンは、ST-Zクラスは25号車日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4、ST-TCRクラスは19号車BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR、ST-1クラスは47号車D’station Porsche 992、ST-2クラスは13号車ENDLESS GRYARIS、ST-3クラスは全戦ポール・トゥ・フィニッシュの39号車エアバスターWinmax RC350 EXEDY、ST-4クラスは41号車HC GALLERY EXEDY GR86 WINMAX、ST-5Fクラスは4号車THE BRIDE FITがそれぞれ確定させた。

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