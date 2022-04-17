開幕戦ウイナーは14号車ENEOSスープラ！｜スーパーGT開幕戦岡山：決勝順位速報
岡山国際サーキットで行なわれたスーパーGT開幕戦では、GT500は14号車ENEOS X PRIME GR Supra、GT300は56号車リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-Rが優勝を飾った。
【GT500クラス】
1. #14 ENEOS X PRIME GR Supra
2. #100 STANLEY NSX-GT
3. #23 MOTUL AUTECH Z
4. #38 ZENT CERUMO GR Supra
5. #3 CRAFTSPORTS MOTUL Z
6. #36 au TOM'S GR Supra
7. #12 カルソニック IMPUL Z
8. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra
9. #17 Astemo NSX-GT
10. #8 ARTA NSX-GT
11. #37 KeePer TOM'S GR Supra
12. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT
13. #19 WedsSport ADVAN GR Supra
14. #24 リアライズコーポレーション ADVAN Z
15. #64 Modulo NSX-GT
【GT300クラス】
1. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R
2. #18 UPGARAGE NSX GT3
3. #65 LEON PYRAMID AMG
4. #9 PACIFIC hololive NAC Ferrari
5. #6 Team LeMans Audi R8 LMS
6. #10 TANAX GAINER GT-R
7. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG
8. #87 Bamboo Airways ランボルギーニ GT3
9. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT
10. #11 GAINER TANAX GT-R
11. #34 BUSOU raffinee GT-R
12. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT
13. #30 apr GR86 GT
14. #20 シェイドレーシング GR86 GT
15. #55 ARTA NSX GT3
16. #50 Arnage MC86
17. #88 weibo Primes ランボルギーニ GT3
18. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号
19. #31 apr GR SPORT PRIUS GT
20. #2 muta Racing GR86 GT
21. #360 RUNUP RIVAUX GT-R
22. #25 HOPPY Schatz GR Supra
23. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R
24. #7 Studie BMW M4
25. #22 アールキューズ AMG GT3
26. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT
27. #96 K-tunes RC F GT3
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