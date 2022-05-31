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スーパーGT ニュース

3号車の千代＆高星が首位浮上｜2022スーパーGT：ポイントランキング（第3戦終了時点）

第3戦鈴鹿を終えた時点での、2022年スーパーGTのポイントランキングをおさらい。

3号車の千代＆高星が首位浮上｜2022スーパーGT：ポイントランキング（第3戦終了時点）
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■2022スーパーGT：ドライバーランキング（第3戦終了時点）

GT500クラス

  ドライバー 車両名 ポイント サクセスウエイト（kg）
1 千代勝正
高星明誠

#3 CRAFTSPORTS MOTUL Z

 26 52
2 大嶋和也
山下健太

#14 ENEOS X PRIME GR Supra

 26 52
3 山本尚貴
牧野任祐

#100 STANLEY NSX-GT

 20 40
4 塚越広大
松下信治		 #17 Astemo NSX-GT 18 36
5 野尻智紀
福住仁嶺		 #8 ARTA NSX-GT 15 30
6 松田次生
ロニー・クインタレッリ

#23 MOTUL AUTECH Z

 15 30
7 坪井翔
ジュリアーノ・アレジ		 #36 au TOM'S GR Supra 13.5 27
8 サッシャ・フェネストラズ
宮田莉朋

#37 KeePer TOM'S GR Supra

 11 22
9 関口雄飛
中山雄一

#39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra

 11 22
10 国本雄資
阪口晴南

#19 WedsSport ADVAN GR Supra

 10.5 21
11 平峰一貴
ベルトラン・バゲット

#12 カルソニック IMPUL Z

 9.5 19
12 立川祐路
石浦宏明

#38 ZENT CERUMO GR Supra

 8 16
13 佐々木大樹
平手晃平		 #24 リアライズコーポレーション ADVAN Z 6.5 13
14 笹原右京
大湯都史樹

#16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT

 0.5 1

 

GT300クラス

  ドライバー 車両名 ポイント サクセスウエイト（kg）
1 藤波清斗
ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ

#56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R

 33 99
2 荒聖治
近藤翼

#7 Studie BMW M4

 21 63
3 富田竜一郎
大草りき

#10 TANAX GAINER GT-R

 15 45
4 小林崇志
太田格之進		 #18 UPGARAGE NSX GT3 15 45
5 冨林勇佑
平木玲次		 #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 15 45
6 柳田真孝
井出有治

#34 BUSOU raffinee GT-R

 12.5 38
7 蒲生尚弥
篠原拓朗		 #65 LEON PYRAMID AMG 11 33
8 井口卓人
山内英輝

#61 SUBARU BRZ R&D SPORT

 9.5 29
9 川合孝汰

#52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT

 9 27
10 小暮卓史
元嶋佑弥

#88 Weibo Primez ランボルギーニ GT3

 9 27
11 ケイ・コッツォリーノ
横溝直輝

#9 PACIFIC hololive NAC Ferrari

 8 24
12 吉田広樹

#52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT

 8 27
13 新田守男
高木真一		 #96 K-tunes RC F GT3 6.5 20
14 本山哲
片山義章

#6 Team LeMans Audi R8 LMS

 6 18
15 安田裕信
石川京侍

#11 GAINER TANAX GT-R

 5 15
16 谷口信輝
片岡龍也

#4 グッドスマイル 初音ミク AMG

 4 12
17 松浦孝亮
坂口夏月

#87 Bamboo Airways ランボルギーニ GT3

 3 9
18 永井宏明
織戸学

#30 apr GR86 GT

 3 9
19 吉本大樹
河野駿佑

#60 Syntium LMcorsa GR Supra GT

 2 6
20 加藤寛規
堤優威

#2 muta Racing GR86 GT

 1.5 5
21 菅波冬悟

#52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT

 1 27
22 武藤英紀
木村偉織

#55 ARTA NSX GT3

 1 3
23 青木孝行
田中篤
柴田優作

#360 RUNUP RIVAUX GT-R

 0.5 2
 
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