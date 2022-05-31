3号車の千代＆高星が首位浮上｜2022スーパーGT：ポイントランキング（第3戦終了時点）
第3戦鈴鹿を終えた時点での、2022年スーパーGTのポイントランキングをおさらい。
■2022スーパーGT：ドライバーランキング（第3戦終了時点）
GT500クラス
|ドライバー
|車両名
|ポイント
|サクセスウエイト（kg）
|1
|千代勝正
高星明誠
|
#3 CRAFTSPORTS MOTUL Z
|26
|52
|2
|大嶋和也
山下健太
|
#14 ENEOS X PRIME GR Supra
|26
|52
|3
|山本尚貴
牧野任祐
|
#100 STANLEY NSX-GT
|20
|40
|4
|塚越広大
松下信治
|#17 Astemo NSX-GT
|18
|36
|5
|野尻智紀
福住仁嶺
|#8 ARTA NSX-GT
|15
|30
|6
|松田次生
ロニー・クインタレッリ
|
#23 MOTUL AUTECH Z
|15
|30
|7
|坪井翔
ジュリアーノ・アレジ
|#36 au TOM'S GR Supra
|13.5
|27
|8
|サッシャ・フェネストラズ
宮田莉朋
|
#37 KeePer TOM'S GR Supra
|11
|22
|9
|関口雄飛
中山雄一
|
#39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra
|11
|22
|10
|国本雄資
阪口晴南
|
#19 WedsSport ADVAN GR Supra
|10.5
|21
|11
|平峰一貴
ベルトラン・バゲット
|
#12 カルソニック IMPUL Z
|9.5
|19
|12
|立川祐路
石浦宏明
|
#38 ZENT CERUMO GR Supra
|8
|16
|13
|佐々木大樹
平手晃平
|#24 リアライズコーポレーション ADVAN Z
|6.5
|13
|14
|笹原右京
大湯都史樹
|
#16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT
|0.5
|1
GT300クラス
|ドライバー
|車両名
|ポイント
|サクセスウエイト（kg）
|1
|藤波清斗
ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ
|
#56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R
|33
|99
|2
|荒聖治
近藤翼
|
#7 Studie BMW M4
|21
|63
|3
|富田竜一郎
大草りき
|
#10 TANAX GAINER GT-R
|15
|45
|4
|小林崇志
太田格之進
|#18 UPGARAGE NSX GT3
|15
|45
|5
|冨林勇佑
平木玲次
|#5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号
|15
|45
|6
|柳田真孝
井出有治
|
#34 BUSOU raffinee GT-R
|12.5
|38
|7
|蒲生尚弥
篠原拓朗
|#65 LEON PYRAMID AMG
|11
|33
|8
|井口卓人
山内英輝
|
#61 SUBARU BRZ R&D SPORT
|9.5
|29
|9
|川合孝汰
|
#52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT
|9
|27
|10
|小暮卓史
元嶋佑弥
|
#88 Weibo Primez ランボルギーニ GT3
|9
|27
|11
|ケイ・コッツォリーノ
横溝直輝
|
#9 PACIFIC hololive NAC Ferrari
|8
|24
|12
|吉田広樹
|
#52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT
|8
|27
|13
|新田守男
高木真一
|#96 K-tunes RC F GT3
|6.5
|20
|14
|本山哲
片山義章
|
#6 Team LeMans Audi R8 LMS
|6
|18
|15
|安田裕信
石川京侍
|
#11 GAINER TANAX GT-R
|5
|15
|16
|谷口信輝
片岡龍也
|
#4 グッドスマイル 初音ミク AMG
|4
|12
|17
|松浦孝亮
坂口夏月
|
#87 Bamboo Airways ランボルギーニ GT3
|3
|9
|18
|永井宏明
織戸学
|
#30 apr GR86 GT
|3
|9
|19
|吉本大樹
河野駿佑
|
#60 Syntium LMcorsa GR Supra GT
|2
|6
|20
|加藤寛規
堤優威
|
#2 muta Racing GR86 GT
|1.5
|5
|21
|菅波冬悟
|
#52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT
|1
|27
|22
|武藤英紀
木村偉織
|
#55 ARTA NSX GT3
|1
|3
|23
|青木孝行
田中篤
柴田優作
|
#360 RUNUP RIVAUX GT-R
|0.5
|2
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