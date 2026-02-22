本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

今年のコラボはウマ娘！　スーパーGT参戦のPACIFIC RACING TEAMが新タイアップコンテンツを発表。“名馬”たちがBMWを彩る

スーパーGT
スーパーGT
今年のコラボはウマ娘！　スーパーGT参戦のPACIFIC RACING TEAMが新タイアップコンテンツを発表。“名馬”たちがBMWを彩る

F1人気にブレーキがかかる？　新規則の複雑さを懸念するブリアトーレ「ファンは20％しか理解していない」

F1
F1
F1人気にブレーキがかかる？　新規則の複雑さを懸念するブリアトーレ「ファンは20％しか理解していない」

MotoGPブリーラムテスト2日目｜アプリリア好調、ベッツェッキ最速＆小椋藍が2番手タイム！　マルケスまたしても転倒

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
MotoGPブリーラムテスト2日目｜アプリリア好調、ベッツェッキ最速＆小椋藍が2番手タイム！　マルケスまたしても転倒

2027年のF1は12戦がスプリントフォーマットに？　市街地偏重の脱却も目指す……ドメニカリCEOがグランプリ開催の将来像を語る

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
2027年のF1は12戦がスプリントフォーマットに？　市街地偏重の脱却も目指す……ドメニカリCEOがグランプリ開催の将来像を語る

【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：1】メルセデスは依然として最有力候補。フェラーリは2番手

F1
F1
【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：1】メルセデスは依然として最有力候補。フェラーリは2番手

「初めてこのバイクを自分のモノだと感じられた」マルティン、95日ぶりのMotoGPマシン復帰は順調にスタート

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
「初めてこのバイクを自分のモノだと感じられた」マルティン、95日ぶりのMotoGPマシン復帰は順調にスタート

ホンダエースの座を取り返せるか？　ヨハン・ザルコ、2026年マシンでポジティブさ見出す

MotoGP
MotoGP
MotoGP Launch
ホンダエースの座を取り返せるか？　ヨハン・ザルコ、2026年マシンでポジティブさ見出す

平手晃平、2026年のスーパーGTにはフル参戦しないと明かす「また必ずレースの現場でお会いしましょう」

スーパーGT
スーパーGT
平手晃平、2026年のスーパーGTにはフル参戦しないと明かす「また必ずレースの現場でお会いしましょう」
スーパーGT

今年のコラボはウマ娘！　スーパーGT参戦のPACIFIC RACING TEAMが新タイアップコンテンツを発表。“名馬”たちがBMWを彩る

PACIFIC RACING TEAMは、2026年のスーパーGTにおいて『ウマ娘 プリティダービー』とタイアップする。

公開日時:
PACIFIC RACING TEAM × ウマ娘 プリティーダービー

©️PACIFIC RACING TEAM

　先日2026年のスーパーGT参戦体制を発表したPACIFIC RACING TEAMが、今季のタイアップコンテンツを公開。人気作品『ウマ娘 プリティダービー』とのコラボで参戦することが明らかとなった。

　PACIFIC RACING TEAMはこれまで、『侵略 ! イカ娘』、『ラブライブ！』、『ホロライブ』など、人気のアニメ作品やVTuberなどとのコラボでレース界に話題を振りまいてきた。そして昨シーズンは『アイドルマスターシリーズ』とのタイアップで参戦していたが、今年のコンテンツは“ウマ娘”だ。

　『ウマ娘 プリティダービー』は、Cygamesが手掛ける競走馬をモチーフにしたキャラクターによる育成シミュレーションゲーム。アニメ化などのメディアミックスもされており、その人気と知名度は抜群。コラボの情報がSNS上で拡散されるや否や、大きな反響を呼んでいる。

　PACIFICは今季から、参戦車両をメルセデスAMG GT3からBMW M4 GT3 EVOへと変更するが、このM4 GT3がウマ娘仕様のカラーリングとなる。2026年のコラボレーションキャラクターには『スペシャルウィーク』、『マルゼンスキー』、『ライスシャワー』、『ウイニングチケット』、『カレンチャン』、『ブエナビスタ』が選抜されており、チームのレースアンバサダーユニット『Pacific Fairies』をまとった上記キャラクターの描き下ろしイラストが使用されることになる。

　またチームは2月20日（金）より個人スポンサーの募集を開始。これにはウマ娘コラボの非売品グッズなどのリターンが用意されているという。またスポンサー申し込み以外でもグッズをゲットできるよう、スーパーGT開催期間中の現地やECサイトでの　グッズ販売が展開予定だという。

　2026年は車両変更だけでなく、タイヤメーカーやドライバーラインアップも変わるなど、心機一転の体制となるPACIFIC RACING TEAM。昨年は開幕戦岡山で殊勲の5位入賞を果たしてみせたが、今年はさらなるインパクトが与えることはできるだろうか。

PACIFIC RACING TEAM 2026年スーパーGT参戦体制

参戦クラス：GT300クラス
カーナンバー：9
チーム名称：PACIFIC RACING TEAM
エントラント代表：神野元樹
総監督：小林弘和
ドライバー：冨林勇佑／藤原優汰／久保凜太郎
スポーティングディレクター：阪口良平
マシン：BMW M4 GT3 EVO
マシン名：PACIFIC UMAMUSUME NAC BMW
タイヤ：MICHELIN
車両メンテナンス：中日本自動車短期大学（NAC）
レースアンバサダー：Pacific Fairies

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 平手晃平、2026年のスーパーGTにはフル参戦しないと明かす「また必ずレースの現場でお会いしましょう」

最新ニュース

今年のコラボはウマ娘！　スーパーGT参戦のPACIFIC RACING TEAMが新タイアップコンテンツを発表。“名馬”たちがBMWを彩る

スーパーGT
SGT スーパーGT
今年のコラボはウマ娘！　スーパーGT参戦のPACIFIC RACING TEAMが新タイアップコンテンツを発表。“名馬”たちがBMWを彩る

F1人気にブレーキがかかる？　新規則の複雑さを懸念するブリアトーレ「ファンは20％しか理解していない」

F1
F1 F1
F1人気にブレーキがかかる？　新規則の複雑さを懸念するブリアトーレ「ファンは20％しか理解していない」

MotoGPブリーラムテスト2日目｜アプリリア好調、ベッツェッキ最速＆小椋藍が2番手タイム！　マルケスまたしても転倒

MotoGP
MGP MotoGP
ブリーラムテスト
MotoGPブリーラムテスト2日目｜アプリリア好調、ベッツェッキ最速＆小椋藍が2番手タイム！　マルケスまたしても転倒

2027年のF1は12戦がスプリントフォーマットに？　市街地偏重の脱却も目指す……ドメニカリCEOがグランプリ開催の将来像を語る

F1
F1 F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
2027年のF1は12戦がスプリントフォーマットに？　市街地偏重の脱却も目指す……ドメニカリCEOがグランプリ開催の将来像を語る