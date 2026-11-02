スーパーGT

埼玉Green Brave、スーパーGT第3戦・第8戦への参戦見合わせ。前戦オートポリスでアクシデント「安全を最優先に、苦渋の決断」

スーパーGT第7戦オートポリスでクラッシュに見舞われた埼玉Green Braveは、モビリティリゾートもてぎでの第3戦・第8戦を欠場することになった。

公開日時: 2026/11/02 23:31

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#52 Green Brave GR Supra GT

写真：: Masahide Kamio

モビリティリゾートもてぎで行なわれるスーパーGT第3戦・第8戦を今週末に控えた11月2日（月）、GT300クラスの埼玉Green Braveは、この2戦への参戦を見合わせることを発表した。

Green Braveは先月行なわれた第7戦オートポリスで、序盤から優勝争いを展開するも、レース中盤のバトル中に野中誠太が3コーナー立ち上がりの汚れた路面に足を取られ、姿勢を乱してクラッシュ。GR Supra GTはコンクリートウォールに左側面から激しくヒットしてしまった。

これで車両修復が必要となったGreen Braveだが、彼らは8月の第5戦鈴鹿でも吉田広樹が横転クラッシュを演じて車両が大きく破損しており、9月の第6戦SUGOに向けてスペアパーツをほとんど使い切るような格好となっていた。ただ、GR SupraのようなGTA-GT300規定のマシンは各チームで開発が可能な分、ワンオフ（一点もの）部品が多く、パーツ確保には時間もコストもかかる。近藤收功チーフエンジニアもSUGOで、「うちもディーラーチームとしてレースをやらせてもらっている以上、また同じような大クラッシュが起きてしまうと、今後レース自体を続けられるかどうか分からない」と話していた。

もてぎでのダブルヘッダーに向けてエントリーリストには52号車Green Brave GR Supra GTの名前も記載されていたが、この度参戦見合わせがアナウンスされた。チームからの声明文は以下の通り。

「この度、埼玉Green Braveは、2026 AUTOBACS SUPER GT シリーズにおきまして、『2026 AUTOBACS SUPER GT Round3 MOTEGI GT 250km RACE』『2026 AUTOBACS SUPER GT Round8 MOTEGI GT 250KM GRAND FINAL』への参戦見合わせることといたしましたのでご報告申し上げます」

「前戦、『2026 AUTOBACS SUPER GT Round7 AUTOPOLIS GT 3Hours RACE』におきまして、再び重大なクラッシュに見舞われ、車両に非常に大きなダメージを負うこととなり、販売店を母体とするチームとして安全を最優先に考え、苦渋の判断を致しました」

「度重なるアクシデントにより、サーキットでの走りを心待ちにしてくださっていたファンの皆様、ならびにご支援・ご協賛を賜っておりますスポンサーの皆様、関係者の皆様には、大変なご心配とご迷惑をおかけすることを心よりお詫び申し上げます」

「チームは来季に向け、更なる強いチームづくりと安全な運営体制の再構築を図り、皆様のご期待に応える走りでいることができるよう取り組んで参ります。引き続き埼玉Green Braveへのご声援を賜ります様お願い申し上げます」

埼玉Green Braveは今季、第4戦富士で優勝を飾り、一時はポイントリーダーにも浮上した。しかし第5戦以降は前述の度重なるアクシデントの影響でポイント獲得を逃したことにより、吉田、野中組はランキング11番手となっていた。

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