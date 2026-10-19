スーパーGT 第7戦：オートポリス

優勝STANLEY以外は厳しい結果に終わったホンダ勢。2回目のSCに泣いた16号車ARTA、複数のトラブルに見舞われた17号車Astemo

スーパーGT第7戦はホンダ陣営の100号車STANLEY HRC PRELUDE-GTが優勝したものの、同陣営の他の車両は不運やトラブルなどで厳しい結果に終わった。

戎井健一郎

公開日時: 2026/10/19 4:00

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写真：: Masahide Kamio

スーパーGT第7戦の3時間レースが終わり、撤収が進むオートポリスのパドック。優勝したTEAM KUNIMITSU（100号車STANLEY HRC PRELUDE-GT）の面々が記念撮影やインタビューをこなす中、近隣にピットを構えるホンダ陣営からは重苦しい空気が漂っていた。

ホンダ HRCプレリュードGTの4連勝と言えば聞こえはいい。しかし過去3戦は必ず複数台が表彰台に登り、第5戦鈴鹿では表彰台独占も達成した中、今回は100号車STANLEYだけ完璧なレースができ、その他の車両は様々な要因で上位入賞を逃した。

SCがもう少し遅ければ……展開に恵まれなかった16号車ARTA

2回の給油義務がある今回の3時間フォーマットは、戦略判断がレース結果に大きな影響を与えた。レース開始13分でピットに入る奇策に出た16号車ARTA MUGENは、天国と地獄を経験した。

戦略の幅は広く持てないだろうと言われてきた3時間レースでこれほど極端なストラテジーに出たことは驚きでもあったが、ホンダ陣営の中でもレースペースと燃費走行に秀でていると言われる16号車ARTAは、早めにピットインした4台の集団の先頭に立ち、レースを進めた。しかも開始1時間が経つ前にセーフティカー（SC）が出されて各車のギャップが詰まったため、ピットイン済の4台はタイムロスを大きく取り返して一気に優位な状況となった。

#16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT

写真: Masahide Kamio

16号車ARTAを駆る野尻智紀はなんとかライバルを抑え込む。途中17号車Astemoに抜かれたが、それでも2番手だった。しかしレース折り返しのタイミングで出た2回目のSCによって状況は一変する。

再び集団のギャップがリセットされたわけだが、レース開始直後に1回目のルーティンストップを行なっている16号車ARTAは、SC明けに行なう2回目のストップでは長時間の給油に加えてドライバー交代もしなければいけなかった。対して2回目のSC直前まで1回目のストップを引っ張った100号車STANLEYは、その際の長時間給油とドライバー交代のロスをSCで帳消しにでき、俄然有利な立場となったのだ。

2回目のSC明けにフルサービスのピット作業を行なった16号車ARTAは順位を落とし、最終的に9位でフィニッシュ。野尻、佐藤蓮組はランキング7番手に落ち、タイトル争いでもかなり厳しい状況となってしまった。小池智彦エンジニアは「あと1周足りませんでした」とSNSに投稿しているが、実は2回目のSCが入る直後のタイミングで最後のルーティンストップを行なう計画だったのだという。SCのタイミングがもう少しだけ遅ければ……非常に優位にレースを展開できたであろうことは言うまでもない。

パンクにエンジンのアラーム。トラブル続いたAstemo

予選2番手からスタートした17号車Astemoは、同じく1回目のピットストップを14周と早めに行ない、レース前半は16号車ARTAと近い位置を争った。ただこれは当初の戦略通りではなかったのだと大駅俊臣エンジニアが明かす。

「実はタイヤがデブリの影響でパンクして、（緊急でピットに）入ってきたんです」

「あんなタイミングで入るつもりではなかったのですが、その後SCが出たので、『よっしゃ、来た！』と思っていました。アンダーカットを狙ったであろう16号車とは違って、うちは狙っていた戦略ではなかったのですが、うまくリカバリーできて完璧でしたね」

#17 Astemo HRC PRELUDE-GT

写真: Masahide Kamio

その17号車Astemoも、2度目のSCによって中団下位にダウン。その後塚越広大はピックアップ（タイヤかすの付着によるグリップダウン）に苦しめられてペースが上がらず、さらにチェッカー直前にはエンジン系のアラーム点灯によりマシンを停めた。散々なレース展開に塚越も意気消沈といった様子で、厳しい表情で金石勝智監督や大駅エンジニアと話し込んでいた。

17号車のストップについてHRC（ホンダ・レーシング）の往西友宏LPL（ラージ・プロジェクトリーダー）は、「走行続行が難しい類のエンジン系のアラームが点灯し、安全のためにストップさせる判断をしました」と説明した、エンジンにトラブルが起きていたのかどうかなど、詳細についてはまだ分かっていないと話すに留めた。

現在ランキング3番手につける17号車Astemoの塚越、野村勇斗組。もてぎでの最終2レースで大量得点を奪えばまだ逆転王座も見える立場で、大駅エンジニアも「2個とも勝ちますよ」と意気込むが、仮にエンジン交換になってしまうとペナルティストップでレースの勝負権を失うことになってしまうため、チームとしてはエンジンに関する調査結果が出るまでやきもきする日々が続くことだろう。

その他、8号車ARTA MUGENは追い上げるも予選Q1敗退も響き6位。ポールシッターだった64号車Modulo HRC PRELUDE-GTは、ダンロップタイヤが終始ピックアップに悩まされ続けたことで12位と悔しい終わった。最終もてぎ大会で36号車au TOM’S GR Supraの4連覇を止めるべく、HRCは残された3週間でシミュレータセッションを通してパフォーマンスを煮詰めていくという。

関連ニュース:

#100 STANLEY HRC PRELUDE-GT

写真: Masahide Kamio

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