スーパーGT

とにかくナチュラルに速い！ 国内トップカテゴリー1年目から予選上位常連の野村勇斗「特別なことは何もしていないです」

今季から国内トップカテゴリーのスーパーフォーミュラとGT500にステップアップした野村勇斗。1年目ながら予選で度々上位のグリッドを獲得するなど非凡な速さを見せているが、「特別なことは何もしていない」と語る。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/04 10:38

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写真：: Masahide Kamio

ホンダ期待の若手として今季から国内トップカテゴリーのスーパーフォーミュラとスーパーGT・GT500クラスにステップアップした野村勇斗は、その前評判に違わぬルーキーシーズンを送っている。特にその才能を如実に示しているのが、予選での速さだ。

ベテランの塚越広大と共に17号車Astemo HRC PRELUDE-GTをドライブするスーパーGTで野村は、プレリュードの戦闘力が向上した第4戦富士以降の予選で、なんと2番手より下の順位になったことがない。

#17 Astemo HRC PRELUDE-GT

写真: Masahide Kamio

第4戦はQ1を担当してトップタイムをマークすると、第5戦鈴鹿はQ2最速でポールポジションを獲得。第6戦SUGO、第7戦オートポリスではダンロップユーザーでウエイトの軽い64号車Modulo HRC PRELUDE-GTの驚速ラップには届かなかったが、ブリヂストン勢トップの2番手タイムをQ2で叩き出した。

スーパーフォーミュラでも、野村は1台体制のSan-Ei Gen with B-Maxで奮闘を見せている。ここまでの10戦中4戦でグリッド2列目を獲得。今季4回以上予選4番手以内に入ったドライバーは太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）、岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）、野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）、イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）、そして野村の5名しかいない。

トップカテゴリーにデビューしてから比較的早い段階でスピードを見せるようになった野村。スーパーGTもスーパーフォーミュラも、予選アタックでの考え方やアプローチに大きな違いはないと話す。

Yuto Nomura, San-Ei Gen with B-Max

写真: Masahide Kamio

「SFの方がよりコンディションに敏感という違いがありますが、走り方も考え方も基本は同じですね」

「SFはセットアップの感度が敏感で、前日良かったモノでも次の日には風向きなどちょっとした要因でダメになってしまいます。そういった部分はSFの方が大きいです。もちろんGTもシビアなんですけどね」

コンマ1秒、100分の1秒の勝負となる予選で、抜きん出たパフォーマンスを見せる秘訣は何なのだろうか？ シミュレータのコックピットにこもって蓄積してきた理論か、それとも感覚か……そう尋ねると、本人は「ええ……」と困りながらも、「感覚ですかね」と答える。

「僕もシムをそんなにやる方ではないので。例えば予選で走っている時は、ウォームアップ中に『結構グリップするだろうな』と感じ取ったりしながらアタックに行きます」

また、データ上で他のドライバーと違った“尖ったドライビング”の傾向が見て取れることもないという。「特別なことは別に何もしてないです」と野村。

写真: Masahide Kamio

では周囲の評価はどうだろうか？ スーパーフォーミュラで所属するB-Maxの武藤英紀監督は、野村はマシンからインフォメーションを得る感度に優れているとコメント。またスーパーGTでホンダ陣営の車両開発に携わる長谷川彰大テクニカルディレクターは「クルマをコントロールする能力が非常に高い。乗り始めてからすぐ、レギュラードライバーと遜色なくクルマを振り回してきてくれる」と評した。

ルーキーらしからぬ冷静さも併せ持つ野村。スーパーGTでは既にチャンピオン候補の一角となっており、優勝1回と2位1回を記録して残り2戦でランキング3番手となっている。一方でスーパーフォーミュラはピット作業ミス、トラブル、アクシデントなど不運のオンパレードで予選の速さを決勝に活かせておらず、ランキング18番手に沈んでいる。

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