JAFの女性向けキャリアイベント『ウィメン・オン・トラック』が今年も開催。スーパーGT第5戦鈴鹿に合わせ参加者募集中。応募は8月10日まで
2026年8月22～23日に鈴鹿サーキットで行なわれるスーパーGT第5戦において実施される「JAFウィメン・オン・トラック in 鈴鹿」の参加者を募集中だ。
8月22日（土）～23日（日）に鈴鹿サーキットで開催されるスーパーGT第5戦において女性向けキャリアイベント『JAFウィメン・オン・トラック in 鈴鹿』が実施される。
「JAFウィメン・オン・トラック」は、モータースポーツ業界の仕事に関心を持つ女性を対象に、実際のレース運営現場における様々な職種や業務内容を見学できる機会を提供するイベントだ。
2025年も同様のイベントがスーパーフォーミュラの鈴鹿戦に合わせて実施されたが、2026年はスーパーGTと合わせてのイベント実施となる。
オフィシャルやチームメカニック、データエンジニア、広報など、モータースポーツの運営を支える多様な仕事について知ることができるこのイベントだが、JAFは「参加にあたっては、モータースポーツに詳しくなくても心配はいりません」としており「好き」、「職業の選択肢としてモータースポーツの現場を知りたい、覗いてみたい」といった気持ちのある方に参加を呼びかけている。
対象となるのは16歳～29歳の女性で、参加は無料だ。募集人数は20人程度となっており、8月10日（月）までが募集期間となる。詳細はJAFモータースポーツの公式サイト（外部リンク）をご確認いただきたい。
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