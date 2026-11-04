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新田守男、今季限りでスーパーGT参戦に「一区切りをつける」と発表。ラストイヤーに59歳で最年長勝利……もてぎがラストラン
新田守男が2026年シーズンをもってスーパーGTから退くこととなった。
公開日時: 2026/11/04 8:53
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新田守男（左）と高木真一
写真：: Masahide Kamio
先月行なわれたスーパーGT第7戦オートポリスのGT300クラスで、盟友・高木真一と共に感動的な勝利を挙げた新田守男。彼は今シーズンをもってスーパーGTのドライバーとしての活動に一区切りをつけると発表した。
新田はスーパーGTの前身、全日本GT選手権が発足した当初から、30年に渡って参戦を続けてきた。戦いの舞台はGT300クラス。1996年、1999年、2002年の3回にわたってシリーズチャンピオンを獲得した。
近年はK-tunes Racingのドライバーとして活躍。2022年からは共にタイトルも獲得した高木と名コンビを再結成し、大ベテランながら表彰台やポールポジションを獲得して光る走りを見せてきた。
そして2026年の第7戦オートポリスでは、戦略も見事にハマり優勝。来年に還暦を迎える59歳の新田にとっては、故・高橋国光さんの記録を塗り替えるスーパーGT最年長優勝であった。
優勝した新田は号泣し、インタビューでは今回のレースに「特別な思い」で臨んでいたことを明かしていた。この時点ではその理由については言及しなかった新田だが、モビリティリゾートもてぎでの最終ラウンドを控えた11月4日（水）に、シリーズからの引退を発表した。
本人からの声明は以下の通りだ。
「いつも温かいご声援をありがとうございます。私、新田守男は、今シーズンをもちまして、SUPER GTのドライバーとしての歩みに一区切りをつけることといたしました」
「『継続は力なり』。若い頃からずっと胸に置いてきた言葉です。ここまで走り続けてこられたのは、私の力ではなく、周りの皆さんが続けさせてくださったからだと思っています」
「チームの皆さん、メカニックの皆さん、スポンサーの皆さま、共に戦ってきたライバルの皆さん、そしてファンの皆さま、本当にありがとうございました」
「最終戦もてぎの2レースも全力で走ります。最後の一周まで、皆さんと一緒に楽しめたら嬉しいです。最後まで応援よろしくお願いいたします」
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