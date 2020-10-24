2020スーパーGT第6戦鈴鹿｜公式予選結果

2020スーパーGT第6戦鈴鹿の公式予選が行なわれ、GT500クラスは#8 ARTA NSX-GT（野尻智紀、福住仁嶺）、GT300クラスは#96 K-tunes RC F GT3（阪口晴南、新田守男）がポールポジションを獲得した。
【GT500クラス】
1. #8 ARTA NSX-GT 1'44.963
2. #64 Modulo NSX-GT 1'45.054
3. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'45.348
4. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'45.615
5. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'45.890
6. #16 RedBull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'45.920
7. #38 ZENT GR Supra 1'46.664
8. #100 RAYBRIG NSX-GT 1'46.907
- 以下、予選Q1で決定 --
9. #17 KEIHIN NSX-GT 1'46.529
10. #14 WAKO’S 4CR GR Supra 1'46.673
11. #37 KeePer TOM’S GR Supra 1'46.796
12. #36 au TOM’S GR Supra 1'46.805
13. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'46.954
14. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'48.324
15. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'54.508
【GT300クラス】
1. #96 K-tunes RC F GT3 1'55.838
2. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'56.076
3. #6 ADVICS muta MC86 1'56.156
4. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'56.340
5. #11 GAINER TANAX GT-R 1'56.819
6. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'56.845
7. #55 ARTA NSX GT3 1'56.896
8. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'56.926
9. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'56.965
10. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'57.220
11. #56 リアライズ日産自動車大学校GT-R 1'57.431
12. #9 PACIFIC NC D’station Vantage GT3 1'57.466
13. #60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 1'57.472
14. #4 グッドスマイル初音ミク AMG 1'57.564
15. #30 TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GT 1'57.910
16. #7 Studie BMW M6 1'58.550
- 以下、予選Q1で決定 --
17. #34 Modulo KENWOOD NSX GT3 1'57.682
18. #87 T-DASH ランボルギーニ GT3 1'58.247
19. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'58.033
20. #25 HOPPY Porsche 1'58.396
21. #35 arto RC F GT3 1'58.055
22. #10 TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R 1'58.431
23. #2 シンティアム・アップルロータス 1'58.129
24. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'58.568
25. #65 LEON PYRAMID AMG 1'58.322
26. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'59.058
27. #33 エヴァRT初号機 X Works R8 1'59.020
28. #50 ARNAGE AMG GT3 1'59.802
29. #22 アールキューズ AMG GT3
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