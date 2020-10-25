2020スーパーGT第6戦鈴鹿の決勝レースが行なわれ、GT500クラスは#23 MOTUL AUTECH GT-R（松田次生／ロニー・クインタレッリ）、GT300クラスは#21 Hitotsuyama Audi R8 LMS（川端伸太朗／近藤翼）が優勝した。
【GT500クラス】
1. #23 MOTUL AUTECH GT-R
2. #12 カルソニック IMPUL GT-R
3. #8 ARTA NSX-GT
4. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R
5. #38 ZENT GR Supra
6. #64 Modulo NSX-GT
7. #36 au TOM’S GR Supra
8. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R
9. #19 WedsSport ADVAN GR Supra
10. #17 KEIHIN NSX-GT
11. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra
12. #14 WAKO’S 4CR GR Supra
13. #16 RedBull MOTUL MUGEN NSX-GT
14 .#100 RAYBRIG NSX-GT
15. #37 KeePer TOM’S GR Supra
【GT300クラス】
1. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS
2. #6 ADVICS muta MC86
3. #4 グッドスマイル初音ミク AMG
4. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号
5. #96 K-tunes RC F GT3
6. #87 T-DASH ランボルギーニ GT3
7. #55 ARTA NSX GT3
8. #7 Studie BMW M6
9. #25 HOPPY Porsche
10. #65 LEON PYRAMID AMG
11. #2 シンティアム・アップルロータス
12. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT
13. #88 JLOC ランボルギーニ GT3
14. #60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3
15. #11 GAINER TANAX GT-R
16. #56 リアライズ日産自動車大学校GT-R
17. #360 RUNUP RIVAUX GT-R
18. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT
19. #35 arto RC F GT3
20. #30 TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GT
21. #10 TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R
22. #33 エヴァRT初号機 X Works R8
23. #50 ARNAGE AMG GT3
24. #9 PACIFIC NC D’station Vantage GT3
25. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R
26. #22 アールキューズ AMG GT3
27. #34 Modulo KENWOOD NSX GT3
28. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT
29. #18 UPGARAGE NSX GT3