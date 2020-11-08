2020スーパーGT第7戦もてぎの決勝レースが行なわれ、GT500クラスは#8 ARTA NSX-GT（野尻智紀／福住仁嶺）、GT300クラスは#56 リアライズ日産自動車大学校GT-R（藤波清斗／ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ）が優勝した。
【GT500クラス】
1. #8 ARTA NSX-GT
2. #64 Modulo NSX-GT ＋46.238s
3. #100 RAYBRIG NSX-GT ＋1:10.630s
4. #16 RedBull MOTUL MUGEN NSX-GT ＋1:12.684s
5. #17 KEIHIN NSX-GT ＋1:19.379s
6. #37 KeePer TOM’S GR Supra ＋1:27.441s
7. #23 MOTUL AUTECH GT-R ＋1:31.659s
8. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra ＋1:33.652s
9. #12 カルソニック IMPUL GT-R ＋1:35.463s
10. #38 ZENT GR Supra ＋1:35.957s
11. #19 WedsSport ADVAN GR Supra ＋1:36.697s
12. #14 WAKO’S 4CR GR Supra ＋1:37.226s
13. #36 au TOM’S GR Supra ＋1Lap
14. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R ＋5Laps
15. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R ＋18Laps
【GT300クラス】
1. #56 リアライズ日産自動車大学校GT-R
2. #4 グッドスマイル初音ミク AMG ＋1.060s
3. #360 RUNUP RIVAUX GT-R ＋1Lap
4. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT ＋1Lap
5. #11 GAINER TANAX GT-R ＋1Lap
6. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT ＋1Lap
7. #25 HOPPY Porsche ＋1Lap
8. #10 TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R ＋1Lap
9. #55 ARTA NSX GT3 ＋1Lap
10. #30 TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GT ＋1Lap
11. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R ＋1Lap
12. #60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 ＋1Lap
13. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS ＋1Lap
14. #34 Modulo KENWOOD NSX GT3 ＋1Lap
15. #244 たかのこの湯 RC F GT3 ＋1Lap
16. #18 UPGARAGE NSX GT3 ＋1Lap
17. #96 K-tunes RC F GT3 ＋1Lap
18. #7 Studie BMW M6 ＋1Lap
19. #65 LEON PYRAMID AMG ＋2Laps
20. #33 エヴァRT初号機 X Works R8 ＋2Laps
21. #50 ARNAGE AMG GT3 ＋2Laps
22. #6 ADVICS muta MC86 ＋2Laps
23. #35 arto RC F GT3 ＋2Laps
24. #2 シンティアム・アップルロータス ＋2Laps
25. #9 PACIFIC NC D’station Vantage GT3 ＋2Laps
26. #87 T-DASH ランボルギーニ GT3 ＋3Laps
27. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT ＋3Laps
28. #22 アールキューズ AMG GT3 ＋3Laps
29. #5 マッハ5G GTNET MC86 マッハ号 ＋42Laps
30. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 ＋43Laps