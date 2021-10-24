スーパーGT第6戦オートポリス決勝順位速報：8号車ARTAが今季初勝利！
オートポリスで行なわれた2021スーパーGT第6戦の決勝。GT500クラスは8号車ARTA NSX-GT（野尻 智紀／福住仁嶺）、GT300クラスは31号車TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT（嵯峨宏紀／中山友貴）が勝利を飾った。
2021スーパーGT第6戦オートポリス：決勝結果
【GT500クラス】
1. #8 ARTA NSX-GT
2. #38 ZENT CERUMO GR Supra
3. #23 MOTUL AUTECH GT-R
4. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R
5. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra
6. #1 STANLEY NSX-GT
7. #12 カルソニック IMPUL GT-R
8. #17 Astemo NSX-GT
9. #37 KeePer TOM'S GR Supra
10. #36 au TOM'S GR Supra
11. #14 ENEOS X PRIME GR Supra
12. #64 Modulo NSX-GT
13. #19 WedsSport ADVAN GR Supra
14. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R
#16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT
【GT300クラス】
1. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT
2. #96 K-tunes RC F GT3
3. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT
4. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT
5. #11 GAINER TANAX GT-R
6. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG
7. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R
8. #65 LEON PYRAMID AMG
9. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari
10. #25 HOPPY Porsche
11. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R
12. #88 JLOC ランボルギーニ GT3
13. #7 Studie PLUS BMW
14. #50 Arnage AMG GT3
15. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS
16. #18 UPGARAGE NSX GT3
17. #244 たかのこの湯 GR Supra GT
18. #2 muta Racing Lotus MC
19. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT
20. #55 ARTA NSX GT3
21.#5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号
22. #34 Yogibo NSX GT3
23. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT
24. #6 Team LeMans Audi R8 LMS
25. #87 グランシード ランボルギーニ GT3
26. #360 RUNUP RIVAUX GT-R
#35 arto RC F GT3
#48 植毛ケーズフロンティア GT-R
#22 アールキューズ AMG GT3