【スーパーGT】富士公式テスト｜セッション1タイム結果
富士スピードウェイで行なわれたスーパーGT公式テストのセッション1。GT500クラスは#23 MOTUL AUTECH GT-R（松田次生／ロニー・クインタレッリ）、GT300クラスは#56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R（藤波清斗／ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ）がトップタイムを記録した。
【GT500クラス】
1. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'28.192
2. #36 au TOM'S GR Supra 1'28.207
3. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'28.464
4. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'28.506
5. #1 STANLEY NSX-GT 1'28.589
6. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'28.599
7. #17 Astemo NSX-GT 1'28.656
8. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'28.757
9. #8 ARTA NSX-GT 1'28.761
10. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'28.853
11. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'29.030
12. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'29.168
13. #64 Modulo NSX-GT 1'29.294
14. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'29.335
15. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'29.723
【GT300クラス】
1. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R 1'36.476
2. #11 GAINER TANAX GT-R 1'36.658
3. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'36.742
4. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'36.830
5. #55 ARTA NSX GT3 1'36.958
6. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'36.967
7. #2 muta Racing Lotus MC 1'37.004
8. #65 LEON PYRAMID AMG 1'37.074
9. #96 K-tunes RC F GT3 1'37.149
10. #7 Studie PLUS BMW 1'37.178
11. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1'37.216
12. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'37.234
13. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'37.263
14. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'37.266
15. #25 HOPPY Porsche 1'37.304
16. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'37.354
17. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'37.454
18. #34 Yogibo NSX GT3 1'37.487
19. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'37.674
20. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'37.803
21. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'37.967
22. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'38.160
23. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1'38.202
24. #244 たかのこの湯 GR Supra GT 1'38.232
25. #87 グランシード ランボルギーニ GT3 1'38.280
26. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'38.688
27. #50 Arnage AMG GT3 1'39.052
28. #35 arto RC F GT3 1'41.055