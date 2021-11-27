【スーパーGT】第8戦富士｜公式予選タイム速報：GT500は14号車ENEOS、GT300は61号車スバルがPP！
富士スピードウェイで行なわれた2021スーパーGT第8戦の公式予選。GT500クラスは14号車ENEOS X PRIME GR Supra（大嶋和也／山下健太）、GT300クラスは61号車SUBARU BRZ R&D SPORT（井口卓人／山内英輝）がポールポジションを獲得した。
2021スーパーGT第8戦富士：公式予選タイム結果
【GT500クラス】
1. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'25.764
2. #1 STANLEY NSX-GT 1'25.867
3. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'25.938
4. #36 au TOM'S GR Supra 1'26.084
5. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'26.093
6. #8 ARTA NSX-GT 1'26.169
7. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'26.292
8. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'26.921
--以下Q1で敗退--
9. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'26.770
10. #17 Astemo NSX-GT 1'26.860
11. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'26.876
12. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'26.951
13. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'27.096
14. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'27.145
15. #64 Modulo NSX-GT 1'28.168
【GT300クラス】
1. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'34.395
2. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'34.547
3. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'34.799
4. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'34.989
5. #65 LEON PYRAMID AMG 1'35.365
6. #2 muta Racing Lotus MC 1'35.446
7. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'35.645
8. #25 HOPPY Porsche 1'35.754
9. #244 たかのこの湯 GR Supra GT 1'35.795
10. #35 arto RC F GT3 1'35.970
11. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'36.048
12. #7 Studie PLUS BMW 1'36.241
13. #87 グランシード ランボルギーニ GT3 1'36.278
14. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1'36.349
15. #34 Yogibo NSX GT3 1'36.799
16. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'45.986
--以下Q1で敗退--
17. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R 1'35.809
18. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'36.010
19. #96 K-tunes RC F GT3 1'35.829
20. #55 ARTA NSX GT3 1'36.104
21. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'36.194
22. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1'36.186
23. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'36.467
24. #11 GAINER TANAX GT-R 1'36.371
25. #50 Arnage AMG GT3 1'36.592
26. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'36.401
27. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'36.947
28. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'39.088
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