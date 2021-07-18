【スーパーGT】1号車STANLEYがポールトゥウィン！ 第4戦もてぎ｜決勝速報
2021スーパーGT第4戦の決勝レースがツインリンクもてぎで行なわれ、GT500クラスは1号車STANLEY NSX-GT（山本尚貴／牧野任祐）、GT300クラスは2号車muta Racing Lotus MC（加藤 寛規／阪口良平）が勝利を飾った。
【GT500クラス】
1. #1 STANLEY NSX-GT
2. #19 WedsSport ADVAN GR Supra＋3.221s
3. #36 au TOM'S GR Supra＋11.880s
4. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT＋29.226s
5. #8 ARTA NSX-GT＋30.521s
6. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R＋54.164s
7. #37 KeePer TOM'S GR Supra＋56.742s
8. #38 ZENT CERUMO GR Supra＋57.272s
9. #23 MOTUL AUTECH GT-R＋57.773s
10. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra＋58.320s
11. #12 カルソニック IMPUL GT-R＋66.557s
12. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R＋76.082s
13. #14 ENEOS X PRIME GR Supra＋1lap
14. #17 Astemo NSX-GT＋14laps
15. #64 Modulo NSX-GT＋20laps
【GT300クラス】
1. #2 muta Racing Lotus MC
2. #11 GAINER TANAX GT-R＋1.576s
3. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT＋1.819s
4. #244 たかのこの湯 GR Supra GT＋10.821s
5. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG＋15.287s
6. #25 HOPPY Porsche＋35.614s
7. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari＋61.613s
8. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT＋67.691s
9. #65 LEON PYRAMID AMG＋73.492s
10. #18 UPGARAGE NSX GT3＋74.820s
11. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS＋84.376s
12. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT＋89.533s
13. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT＋98.805s
14. #96 K-tunes RC F GT3＋99.673s
15. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R＋109.438s
16. #34 Yogibo NSX GT3＋109.975s
17. #360 RUNUP RIVAUX GT-R＋110.185s
18. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT＋1lap
19. #6 Team LeMans Audi R8 LMS＋1lap
20. #50 Arnage AMG GT3＋1lap
21. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R＋1lap
22. #22 アールキューズ AMG GT3＋1lap
23. #55 ARTA NSX GT3 ＋2laps
24. #88 JLOC ランボルギーニ GT3＋8laps
25. #7 Studie PLUS BMW＋12laps
26. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R＋12laps
27. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号＋15laps
28. #35 arto RC F GT3＋22laps
29. #87 グランシード ランボルギーニ GT3＋48laps