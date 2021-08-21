【スーパーGT】第3戦鈴鹿｜公式練習タイム結果
鈴鹿サーキットで行なわれた2021スーパーGT第3戦の公式練習。GT500クラスは23号車MOTUL AUTECH GT-R（松田次生／ロニー・クインタレッリ）、GT300クラスは61号車SUBARU BRZ R&D SPORT（井口卓人／山内英輝）がトップタイムを記録した。
【GT500クラス】
1. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'45.819
2. #64 Modulo NSX-GT 1'45.997
3. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'46.009
4. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'46.149
5. #17 Astemo NSX-GT 1'46.390
6. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'46.543
7. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'46.589
8. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'46.636
9. #8 ARTA NSX-GT 1'46.684
10. #36 au TOM'S GR Supra 1'46.736
11. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'46.869
12. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'46.920
13. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'47.164
14. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'47.292
15. #1 STANLEY NSX-GT 1'47.713
【GT300クラス】
1. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'58.127
2. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1'58.392
3. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R 1'58.436
4. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1'58.527
5. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'58.753
6. #96 K-tunes RC F GT3 1'58.862
7. #244 たかのこの湯 GR Supra GT 1'58.943
8. #34 Yogibo NSX GT3 1'58.998
9. #7 Studie PLUS BMW 1'59.029
10. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'59.043
11. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'59.094
12. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'59.173
13. #87 グランシード ランボルギーニ GT3 1'59.175
14. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'59.295
15. #2 muta Racing Lotus MC 1'59.349
16. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'59.419
17. #35 arto RC F GT3 1'59.636
18. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'59.682
19. #11 GAINER TANAX GT-R 1'59.883
20. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 2'00.002
21. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 2'00.149
22. #55 ARTA NSX GT3 2'00.235
23. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 2'00.442
24. #25 HOPPY Porsche 2'00.447
25. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 2'00.563
26. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 2'00.630
27. #65 LEON PYRAMID AMG 2'00.893
28. #50 Arnage AMG GT3 2'01.281
29. #22 アールキューズ AMG GT3 2'02.526