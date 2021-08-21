チケット
サインイン

Motorsport Network

TV チケット Fashion ジョルジョ・ピオラ Jobs

アプリをダウンロード

© 2021 Motorsport Network. All rights reserved.
TV チケット Fashion ジョルジョ・ピオラ Jobs
/ 【スーパーGT】K-tunes、第3戦鈴鹿は体調不良の平良響に代わり小高一斗を起用
スーパーGT / 第3戦：鈴鹿 ニュース

【スーパーGT】第3戦鈴鹿｜公式予選タイム結果

2021スーパーGT第3戦の公式予選が鈴鹿サーキットで行なわれ、GT500クラスは64号車Modulo NSX-GT（伊沢拓也／大津弘樹）、GT300クラスは61号車SUBARU BRZ R&D SPORT（井口卓人／山内英輝）がポールポジションを獲得した。

【スーパーGT】第3戦鈴鹿｜公式予選タイム結果

【GT500クラス】

1. #64 Modulo NSX-GT 1'45.128
2. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'45.349
3. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'45.710
4. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'45.861
5. #8 ARTA NSX-GT 1'46.030
6. #17 Astemo NSX-GT 1'46.155
7. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'46.289
8. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'49.072
--以下Q1で敗退--
9. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'46.177
10. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'46.235
11. #1 STANLEY NSX-GT 1'46.310
12. #36 au TOM'S GR Supra 1'46.326
13. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'46.377
14. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'46.514
15. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'46.736

【GT300クラス】

1. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'57.322
2. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'57.821
3. #244 たかのこの湯 GR Supra GT 1'57.875
4. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'58.304
5. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1'58.614
6. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'58.722
7. #2 muta Racing Lotus MC 1'58.856
8. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'59.176
9. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'59.323
10. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1'59.378
11. #34 Yogibo NSX GT3 1'59.378
12. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'59.556
13. #35 arto RC F GT3 1'59.176 2'00.223
14. #7 Studie PLUS BMW 2'00.237
15. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 2'00.507
16. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 2'02.499
--以下Q1で敗退--
17. #11 GAINER TANAX GT-R 1'58.981
18. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R 1'59.205
19. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'59.013
20. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'59.348
21. #87 グランシード ランボルギーニ GT3 1'59.061
22. #55 ARTA NSX GT3 1'59.764
23. #25 HOPPY Porsche 1'59.187
24. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 2'00.066
25. #50 Arnage AMG GT3 2'00.234
26. #65 LEON PYRAMID AMG 2'00.176
27. #96 K-tunes RC F GT3
28. #22 アールキューズ AMG GT3 2'02.002
29. #18 UPGARAGE NSX GT3 2'03.074

 

Read Also:

シェア
コメント
【スーパーGT】K-tunes、第3戦鈴鹿は体調不良の平良響に代わり小高一斗を起用

前の記事

【スーパーGT】K-tunes、第3戦鈴鹿は体調不良の平良響に代わり小高一斗を起用
コメントを読み込む

Trending

1
F1

中止が決まった2021年F1日本GP……実は開催実現まであと少しのところまで迫っていた？

6 時間
2
スーパーGT

【スーパーGT】第3戦鈴鹿｜公式予選タイム結果

2 時間
3
WEC

”旧型”マシン使用のアルピーヌ、今後のWEC参戦はどうなる？　新車開発なら「将来的にアロンソ起用が理想」

2 時間
4
MotoGP

ヤマハ、ビニャーレスとの即時”関係解消”を発表。出場停止騒ぎの果てに……

23 時間
5
MotoGP

アプリリア、早ければアラゴンGPでビニャーレス起用？　ヤマハとの関係解消でMotoGP復帰の道が開ける

6 時間
最新ニュース
【スーパーGT】第3戦鈴鹿｜公式予選タイム結果
SGT

【スーパーGT】第3戦鈴鹿｜公式予選タイム結果

2 時間
【スーパーGT】K-tunes、第3戦鈴鹿は体調不良の平良響に代わり小高一斗を起用
SGT

【スーパーGT】K-tunes、第3戦鈴鹿は体調不良の平良響に代わり小高一斗を起用

6 時間
【スーパーGT】第3戦鈴鹿｜公式練習タイム結果
SGT

【スーパーGT】第3戦鈴鹿｜公式練習タイム結果

7 時間
【スーパーGT】埼玉トヨペットGB、川合孝汰の新型コロナ感染を発表。代役として番場琢が第3戦出走へ
SGT

【スーパーGT】埼玉トヨペットGB、川合孝汰の新型コロナ感染を発表。代役として番場琢が第3戦出走へ

2021/08/20
19年間の未勝利記録に終止符を……スーパーGT第3戦鈴鹿で16号車Red Bull MUGEN NSX-GTに勝機あり？
SGT

19年間の未勝利記録に終止符を……スーパーGT第3戦鈴鹿で16号車Red Bull MUGEN NSX-GTに勝機あり？

2021/08/19
最新のビデオ
2021スーパーGT第2戦富士　レースハイライト 02:56
スーパーGT
2021/05/06

2021スーパーGT第2戦富士　レースハイライト

2021スーパーGT第1戦　たかのこのホテル OKAYAMA GT300kmレースハイライト 02:52
スーパーGT
2021/05/06

2021スーパーGT第1戦　たかのこのホテル OKAYAMA GT300kmレースハイライト

2020 AUTOBACS SUPER GT Round1-7 レースダイジェスト 01:24:12
スーパーGT
2020/11/26

2020 AUTOBACS SUPER GT Round1-7 レースダイジェスト

【動画】2020スーパーGT第5戦 たかのこのホテル FUJI GT300km RACE ハイライト 02:23
スーパーGT
2020/10/05

【動画】2020スーパーGT第5戦 たかのこのホテル FUJI GT300km RACE ハイライト

2020 AUTOBACS SUPER GT Rd.1 たかのこのホテル FUJI GT 300km RACE Final 03:10
スーパーGT
2020/07/20

2020 AUTOBACS SUPER GT Rd.1 たかのこのホテル FUJI GT 300km RACE Final

Trending 今日

中止が決まった2021年F1日本GP……実は開催実現まであと少しのところまで迫っていた？
F1 F1

中止が決まった2021年F1日本GP……実は開催実現まであと少しのところまで迫っていた？

【スーパーGT】第3戦鈴鹿｜公式予選タイム結果
スーパーGT スーパーGT

【スーパーGT】第3戦鈴鹿｜公式予選タイム結果

”旧型”マシン使用のアルピーヌ、今後のWEC参戦はどうなる？　新車開発なら「将来的にアロンソ起用が理想」
WEC WEC

”旧型”マシン使用のアルピーヌ、今後のWEC参戦はどうなる？　新車開発なら「将来的にアロンソ起用が理想」

ヤマハ、ビニャーレスとの即時”関係解消”を発表。出場停止騒ぎの果てに……
MotoGP MotoGP

ヤマハ、ビニャーレスとの即時”関係解消”を発表。出場停止騒ぎの果てに……

アプリリア、早ければアラゴンGPでビニャーレス起用？　ヤマハとの関係解消でMotoGP復帰の道が開ける
MotoGP MotoGP

アプリリア、早ければアラゴンGPでビニャーレス起用？　ヤマハとの関係解消でMotoGP復帰の道が開ける

【スーパーGT】第3戦鈴鹿｜公式練習タイム結果
スーパーGT スーパーGT

【スーパーGT】第3戦鈴鹿｜公式練習タイム結果

ペレス、レッドブルのヘルムート・マルコの”毒舌”は「今も気に入っている」
F1 F1

ペレス、レッドブルのヘルムート・マルコの”毒舌”は「今も気に入っている」

不安は慎重さの裏返し……F1王者ハミルトンとのバトルでノリスが得たモノ「経験の積み重ねが僕の自信に繋がる」
F1 F1

不安は慎重さの裏返し……F1王者ハミルトンとのバトルでノリスが得たモノ「経験の積み重ねが僕の自信に繋がる」

最新ニュース

【スーパーGT】第3戦鈴鹿｜公式予選タイム結果
スーパーGT スーパーGT

【スーパーGT】第3戦鈴鹿｜公式予選タイム結果

【スーパーGT】K-tunes、第3戦鈴鹿は体調不良の平良響に代わり小高一斗を起用
スーパーGT スーパーGT

【スーパーGT】K-tunes、第3戦鈴鹿は体調不良の平良響に代わり小高一斗を起用

【スーパーGT】第3戦鈴鹿｜公式練習タイム結果
スーパーGT スーパーGT

【スーパーGT】第3戦鈴鹿｜公式練習タイム結果

【スーパーGT】埼玉トヨペットGB、川合孝汰の新型コロナ感染を発表。代役として番場琢が第3戦出走へ
スーパーGT スーパーGT

【スーパーGT】埼玉トヨペットGB、川合孝汰の新型コロナ感染を発表。代役として番場琢が第3戦出走へ

ニュースレターを購読する

motorsport.comアプリ

シリーズ

Motorsport Network

お問い合わせ

© 2021 Motorsport Network. All rights reserved.