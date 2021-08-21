【スーパーGT】第3戦鈴鹿｜公式予選タイム結果
2021スーパーGT第3戦の公式予選が鈴鹿サーキットで行なわれ、GT500クラスは64号車Modulo NSX-GT（伊沢拓也／大津弘樹）、GT300クラスは61号車SUBARU BRZ R&D SPORT（井口卓人／山内英輝）がポールポジションを獲得した。
【GT500クラス】
1. #64 Modulo NSX-GT 1'45.128
2. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'45.349
3. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'45.710
4. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'45.861
5. #8 ARTA NSX-GT 1'46.030
6. #17 Astemo NSX-GT 1'46.155
7. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'46.289
8. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'49.072
--以下Q1で敗退--
9. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'46.177
10. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'46.235
11. #1 STANLEY NSX-GT 1'46.310
12. #36 au TOM'S GR Supra 1'46.326
13. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'46.377
14. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'46.514
15. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'46.736
【GT300クラス】
1. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'57.322
2. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'57.821
3. #244 たかのこの湯 GR Supra GT 1'57.875
4. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'58.304
5. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1'58.614
6. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'58.722
7. #2 muta Racing Lotus MC 1'58.856
8. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'59.176
9. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'59.323
10. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1'59.378
11. #34 Yogibo NSX GT3 1'59.378
12. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'59.556
13. #35 arto RC F GT3 1'59.176 2'00.223
14. #7 Studie PLUS BMW 2'00.237
15. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 2'00.507
16. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 2'02.499
--以下Q1で敗退--
17. #11 GAINER TANAX GT-R 1'58.981
18. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R 1'59.205
19. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'59.013
20. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'59.348
21. #87 グランシード ランボルギーニ GT3 1'59.061
22. #55 ARTA NSX GT3 1'59.764
23. #25 HOPPY Porsche 1'59.187
24. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 2'00.066
25. #50 Arnage AMG GT3 2'00.234
26. #65 LEON PYRAMID AMG 2'00.176
27. #96 K-tunes RC F GT3
28. #22 アールキューズ AMG GT3 2'02.002
29. #18 UPGARAGE NSX GT3 2'03.074