【スーパーGT】23号車MOTUL AUTECH GT-Rが“鈴鹿3連勝”！ 第3戦鈴鹿｜決勝速報
2021スーパーGT第3戦の決勝レースが鈴鹿サーキットで行なわれ、GT500クラスは23号車MOTUL AUTECH GT-R（松田次生／ロニー・クインタレッリ）、GT300クラスは244号車たかのこの湯 GR Supra GT（三宅淳詞／堤優威）が勝利を飾った。
【GT500クラス】
1. #23 MOTUL AUTECH GT-R
2. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R ＋11.362s
3. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R ＋20.127s
4. #1 STANLEY NSX-GT ＋25.214s
5. #36 au TOM'S GR Supra ＋26.208s
6. #12 カルソニック IMPUL GT-R ＋45.076s
7. #17 Astemo NSX-GT ＋45.527s
8. #38 ZENT CERUMO GR Supra ＋46.485s
9. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT ＋47.175s
10. #37 KeePer TOM'S GR Supra ＋48.180s
11. #8 ARTA NSX-GT ＋50.825s
12. #14 ENEOS X PRIME GR Supra ＋54.806s
13. #19 WedsSport ADVAN GR Supra ＋62.023s
14. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra ＋66.541s
15. #64 Modulo NSX-GT ＋48laps
【GT300クラス】
1. #244 たかのこの湯 GR Supra GT
2. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 ＋6.670s
3. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG ＋13.288s
4. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari ＋33.364s
5. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 ＋34.738s
6. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT ＋35.327s
7. #55 ARTA NSX GT3 ＋35.576s
8. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R ＋38.097s
9. #2 muta Racing Lotus MC ＋45.286s
10. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT ＋46.615s
11. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R ＋52.086s
12. #6 Team LeMans Audi R8 LMS ＋52.498s
13. #34 Yogibo NSX GT3 ＋1lap
14. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT ＋1lap
15. #65 LEON PYRAMID AMG ＋1lap
16. #87 グランシード ランボルギーニ GT3 ＋1lap
17. #96 K-tunes RC F GT3 ＋1lap
18. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT ＋1lap
19. #50 Arnage AMG GT3 ＋1lap
20. #35 arto RC F GT3 ＋1lap
21. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS ＋1lap
22. #360 RUNUP RIVAUX GT-R ＋1lap
23. #25 HOPPY Porsche ＋1lap
24. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT ＋1lap
25. #7 Studie PLUS BMW ＋1lap
26. #11 GAINER TANAX GT-R ＋1lap
27. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R ＋1lap
28. #22 アールキューズ AMG GT3 ＋2laps