【スーパーGT】第5戦SUGO｜公式予選タイム結果
スポーツランドSUGOで行なわれた2021スーパーGT第5戦の公式予選。GT500クラスは8号車ARTA NSX-GT（野尻智紀／福住仁嶺）、GT300クラスは61号車SUBARU BRZ R&D SPORT（井口卓人／山内英輝）がポールポジションを獲得した。
2021スーパーGT第5戦SUGO：公式予選タイム結果
【GT500クラス】
1. #8 ARTA NSX-GT 1'09.887
2. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'10.049
3. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'10.238
4. #17 Astemo NSX-GT 1'10.279
5. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'10.332
6. #64 Modulo NSX-GT 1'10.366
7. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'10.415
8. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'10.623
--以下Q1 で敗退--
9. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'10.744
10. #1 STANLEY NSX-GT 1'10.783
11. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'10.791
12. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'10.842
13. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'10.908
14. #36 au TOM'S GR Supra 1'11.072
15. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'11.140
【GT300クラス】
1. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'17.479
2. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'17.832
3. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'17.971
4. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'18.044
5. #55 ARTA NSX GT3 1'18.149
6. #87 グランシード ランボルギーニ GT3 1'18.229
7. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'18.279
8. #96 K-tunes RC F GT3 1'18.443
9. #244 たかのこの湯 GR Supra GT 1'18.456
10. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R 1'18.456
11. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1'18.521
12. #34 Yogibo NSX GT3 1'18.784
13. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'18.785
14. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'18.898
15. #7 Studie PLUS BMW 1'19.237
16. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1'20.397
--以下Q1 A組で敗退--
#65 LEON PYRAMID AMG 1'18.801
#11 GAINER TANAX GT-R 1'18.889
#25 HOPPY Porsche 1'19.196
#5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'19.847
#50 Arnage AMG GT3
#6 Team LeMans Audi R8 LMS
--以下Q1 B組で敗退--
#30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'18.552
#35 arto RC F GT3 1'18.578
#21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'18.596
#52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'18.654
#2 muta Racing Lotus MC 1'18.669
#48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'21.212