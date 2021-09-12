【スーパーGT】12号車カルソニックが今季初勝利！ 第5戦SUGO｜決勝速報
2021スーパーGT第5戦の決勝レースがスポーツランドSUGOで行なわれ、GT500クラスは12号車カルソニック IMPUL GT-R（平峰一貴／松下信治）、GT300クラスは61号車SUBARU BRZ R&D SPORT（井口卓人／山内英輝）が勝利を飾った。
2021スーパーGT第5戦SUGO：決勝結果
【GT500クラス】
1. #12 カルソニック IMPUL GT-R
2. #1 STANLEY NSX-GT
3. #17 Astemo NSX-GT
4. #36 au TOM'S GR Supra
5. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra
6. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R
7. #23 MOTUL AUTECH GT-R
8. #64 Modulo NSX-GT
9. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT
10. #8 ARTA NSX-GT
11. #37 KeePer TOM'S GR Supra
12. #14 ENEOS X PRIME GR Supra
13. #38 ZENT CERUMO GR Supra
14. #19 WedsSport ADVAN GR Supra
15. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R
【GT300クラス】
1. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT
2. #55 ARTA NSX GT3
3. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R
4. #87 グランシード ランボルギーニ GT3
5. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT
6. #34 Yogibo NSX GT3
7. #88 JLOC ランボルギーニ GT3
8. #96 K-tunes RC F GT3
9. #244 たかのこの湯 GR Supra GT
10. #11 GAINER TANAX GT-R
11. #7 Studie PLUS BMW
12. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT
13. #18 UPGARAGE NSX GT3
14. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT
15. #65 LEON PYRAMID AMG
16. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari
17. #2 muta Racing Lotus MC
18. #35 arto RC F GT3
19. #6 Team LeMans Audi R8 LMS
20. #25 HOPPY Porsche
21. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT
22. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号
23. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG
24. #50 Arnage AMG GT3
25. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS
26. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R
27. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R
28. #360 RUNUP RIVAUX GT-R