“復活”の3号車CRAFTSPORTS MOTUL Zが優勝！｜スーパーGT第3戦鈴鹿：決勝速報
鈴鹿サーキットで行なわれたスーパーGT第3戦。GT500クラスは3号車CRAFTSPORTS MOTUL Z、GT300クラスは7号車Studie BMW M4の優勝となった。
■GT500クラス
1. #3 CRAFTSPORTS MOTUL Z
2. #17 Astemo NSX-GT
3. #37 KeePer TOM'S GR Supra
4. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra
5. #19 WedsSport ADVAN GR Supra
6. #24 リアライズコーポレーション ADVAN Z
7. #8 ARTA NSX-GT
8. #14 ENEOS X PRIME GR Supra
9. #100 STANLEY NSX-GT
10. #36 au TOM'S GR Supra
11. #64 Modulo NSX-GT
12. #23 MOTUL AUTECH Z
13. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT
14. #38 ZENT CERUMO GR Supra
15. #12 カルソニック IMPUL Z
■GT300クラス
1. #7 Studie BMW M4
2. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号
3. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R
4. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT
5. #88 Weibo Primez ランボルギーニ GT3
6. #34 BUSOU raffinee GT-R
7. #96 K-tunes RC F GT3
8. #30 apr GR86 GT
9. #60 Syntium LMcorsa GR Supra GT
10. #55 ARTA NSX GT3
11. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG
12. #61 SUBARU BRZ R＆D SPORT
13. #65 LEON PYRAMID AMG
14. #2 muta Racing GR86 GT
15. #10 TANAX GAINER GT-R
16. #87 Bamboo Airways ランボルギーニ GT3
17. #9 PACIFIC hololive NAC Ferrari
18. #6 Team LeMans Audi R8 LMS
19. #360 RUNUP RIVAUX GT-R
20. #50 Arnage MC86
21. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R
22. #244 HACHI-ICHI GR Supra GT
23. #31 apr GR SPORT PRIUS GT
24. #11 GAINER TANAX GT-R
25. #25 HOPPY Schatz GR Supra
26. #18 UPGARAGE NSX GT3
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