スーパーGT岡山公式テスト：セッション1タイム結果
スーパーGTの岡山公式テスト、セッション1のタイム結果。
■スーパーGT岡山公式テスト：セッション1タイム結果
GT500
1. #16 ARTA MUGEN NSX-GT 1:17.827
2. #100 STANLEY NSX-GT 1:17.863
3. #36 au TOM'S GR Supra 1:18.007
4. #8 ARTA MUGEN NSX-GT 1:18.066
5. #1 MARELLI IMPUL Z 1:18.276
6. #24 リアライズコーポレーション ADVAN Z 1:18.312
7. #23 MOTUL AUTECH Z 1:18.562
8. #3 Niterra MOTUL Z 1:18.581
9. #64 Modulo NSX-GT 1:18.590
10. #17 Astemo NSX-GT 1:18.594
11. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1:18.655
12. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1:18.819
13. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1:18.941
14. #37 Deloitte TOM'S GR Supra 1:19.001
15. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1:19.257
GT300
1. #88 JLOC Lamborghini GT3 1:25.400
2. #6 DOBOT Audi R8 LMS 1:25.759
3. #96 K-tunes RC F GT3 1:25.766
4. #87 Bamboo Airways ランボルギーニ GT31:25.796
5. #60 Syntium LMcorsa GR Supra GT 1:25.863
6. #31 apr LC500h GT 1:26.059
7. #18 UPGARAGE NSX GT3 1:26.069
8. #244 HACHI-ICHI GR Supra GT 1:26.082
9. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1:26.139
10. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1:26.140
11. #2 muta Racing GR86 GT 1:26.197
12. #65 LEON PYRAMID AMG 1:26.212
13. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R 1:26.224
14. #30 apr GR86 GT 1:26.252
15. #7 Studie BMW M41:26.294
16. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1:26.351
17. #50 ANEST IWATA Racing RC F GT3 1:26.393
18. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1:26.436
19. #10 PONOS GAINER GT-R 1:26.582
20. #20 シェイドレーシング GR86 GT 1:26.674
21. #11 GAINER TANAX GT-R 1:26.805
22. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT 1:26.994
23. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1:27.036
24. #27 Yogibo NSX GT3 1:27.051
25. #9 PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG 1:27.072
26. #22 アールキューズ AMG GT3 1:28.518
27. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 1:46.216
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