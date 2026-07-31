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スーパーGT

2027年のスーパーGT開催予定が発表。GT300参戦の鈴鹿1000kmもカレンダー入り、8月はサマーブレイクに

スーパーGTが、2027年シーズンの開催カレンダーを発表。8月1日以降1ヵ月レースを開催しないスケジュールとなった。

編集:
Start action（GT500）

写真：: Masahide Kamio

　7月31日（金）、スーパーGTは2027年シーズンの開催カレンダーを発表した。なお、これはJAFとFIAに申請中のものであり、世界選手権レースの開催予定の変更に伴い再調整される可能性もある。

　発表されたカレンダーは、例年通りの全8戦。今年は情勢を鑑みてやむなく開催が叶わなかったマレーシアのセパン戦も、予定通り第3戦としてカレンダーに組み込まれている。

　また9月4日、5日にIGTC（インターコンチネンタルGTチャレンジ）の1戦として開催される鈴鹿1000kmは、先日主催のSROが発表した通りGT300クラスの車両が参戦する形になるため、カレンダー入りしている。このレースでは選手権ポイントが付与されるようだが、詳細については追って発表されるとのことだ。

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　4月に岡山で開幕、5月のゴールデンウィークに富士で第2戦を行なうのは例年通り。6月に第3戦セパンを実施した後、ここ最近は8月に富士と鈴鹿でレースを行なうのが通例であったが、以前からのサマーブレイク構想が実現する形となり、7月31日、8月1日に第4戦鈴鹿を行なった後、1ヵ月以上レースが開催されない形となる。

　その後は、9月に第5戦SUGO、10月に第6戦オートポリスを実施。富士戦が11月の第7戦に移動となる。最終戦は恒例のもてぎで、例年より少し遅い11月20日、21日に開催される。

2027年スーパーGT 開催カレンダー

第1戦　4月3日・4日　岡山国際サーキット　
第2戦　5月3日・4日　富士スピードウェイ
第3戦　6月18日・19日　セパン･インターナショナル･サーキット
第4戦　7月31日・8月1日　鈴鹿サーキット
IGTC/鈴鹿1000km　9月4日・5日　鈴鹿サーキット（※GT300のみ）
第5戦　9月18日・19日　スポーツランドSUGO
第6戦　10月16日・17日　オートポリス
第7戦　11月6日・7日　富士スピードウェイ
第8戦　11月20日・21日　モビリティリゾートもてぎ

 

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