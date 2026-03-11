サクセス給油リストリクターが、GT500上位勢の戦い方を変える？　スローピットストップを挽回する策が重要に

スーパーGTでは2026年より、GT500クラスでも『サクセス給油リストリクター』が導入される。シリーズプロモーターのGTアソシエイション（GTA）が、その経緯と概要を説明した。

スーパーGTでは獲得ポイントに応じてハンデが課されるサクセスウエイト制度が運用されており、ポイントを積み重ねたチームは最大で100kgのサクセスウエイトを課されることになっている。ただ近年は重量増による安全性への懸念等もあり、実際に100kgのウエイトを積むことはなく、「34kg〜50kgのウエイト搭載＋別種のハンデ」といった組み合わせで対応している。

GT500では長らく、サクセスウエイトが51kg以上に達したチームはウエイト搭載に加えて燃料リストリクター（俗に言う燃リス）によってエンジンの燃料流量を下げるという運用がされてきた。流量制限は3段階で、95.0kg/h→92.6kg/h→90.2kg/h→88.0kg/hと推移する形。ただ今季は、年間のエンジン使用数を2基から1基に制限することに伴い、エンジンマイレージを確保するためベースの燃料流量が90.2kg/hまで引き下げられた。

この状態で従来通り3段階にわたって燃料流量を絞っていくと、これまでの最少値である88.0kg/hを下回ることになる。そうなるとGT500、GT300両クラスの速度差が縮まってしまい、安全上の懸念も発生する。そこで考えられたのが、燃料流量は1段階しか下げず、それ以上のハンデを背負うチームには燃料補給装置に装着する給油リストリクターを使って給油時間を長くさせるという方策だ。

サクセス給油リストリクターは昨年GT300で導入されたもの。それが今年からGT500でも採用される。具体的には、これまで燃料流量が2段階ダウンとなっていたサクセスウエイト68kg〜84kgのチームは「車載ウエイト50kg＋燃リス1段階＋給油リス1段階」、同じく3段階ダウンとなっていた85kg〜100kgのチームは「車載ウエイト50kg＋燃リス1段階＋給油リス2段階」だ。

具体的な給油リストリクターの径などは追って公示されることになっているが、GTAによれば、参戦メーカーの協力によって実測は済ませており、GT300と同様に1段階で5秒、2段階で10秒程度給油時間をロスするような想定で調整中とのことだ。

前述の通り、サクセス給油リストリクターの導入は大元を辿ればエンジンの年間1基制限に伴うものである。なぜこういった制限をするのかについて、GTAの坂東正明代表は会見でこう説明した。

「今GT500で使っている4気筒エンジンは、（ホンダ、トヨタ、日産の）3メーカーで作ったもので、本当によく出来たエンジンであり、これを上回るものは今はない。ただ、コストが上がっているという声がメーカーからも挙がっています」

「そして、ハイブリッド化や電動化などといったこれから先の環境対応の道筋がハッキリと出ていない状況において、このエンジンを大事にしようというところが根本にあります」

また今季のスーパーGTは、8大会中2大会が3時間レースで、残る6大会は300kmレースとなっている。ただ坂東代表は、確実にエンジン1基でシーズンを戦えるような開発をメーカーが進めていき、来季以降はもっとレース距離を伸ばしていきたいとの意向を示した。具体的には、鈴鹿、富士、オートポリスでのレースを全て3時間化したい構えだ。

“給油リス時代”の戦い方は

#1 au TOM'S GR Supra 写真: Masahide Kamio

サクセス給油リストリクター導入の影響を受けるのは、言うまでもなく多くのポイントを稼いでサクセスウエイトがかさんでくるトップチームだ。現在GT500を3連覇中で、今季のタイトル最有力候補と目されるTGR TEAM au TOM'Sの吉武聡エンジニアに、その展望を尋ねた。

ピット作業の時間で5秒、10秒を失うということは、ピットストップによってトラックポジションを大きく落とすことにつながるため、挽回は容易ではないだろう。ただ、予選は従来よりも楽になるという側面がある。今季はどれだけサクセスウエイトがかさんでも、エンジンパワーは1段階しか落ちないからだ。

「これまでは、燃リス2段階や3段階に入ると、予選では絶対に下に沈んでいました。ただ今年は予選が結構ガチンコ勝負になるでしょうね」と吉武エンジニア。

「シーズン中盤には、多くのチームがサクセスウエイト50kgを超えて1リスダウンに入るでしょうから、そうなるとイコールコンディションです。そこはまず重要な点ですね」

またこれまで燃料流量を著しく絞られていたチームは、パワーは出ないものの決勝での燃費が良いという側面があった。したがって給油時間が短縮されることでピットアウト後にトラックポジションを上げるという芸当もできたのだが、今年はむしろ逆となるため、戦略の考え方も変わってくる。

吉武エンジニアはこう語る。

「セーフティカー（SC）が出ることを狙って、早めにピットに入るという戦略もあります。SCが出れば、給油リストリクターが小さい（給油時間が長くかかる）分がチャラになりますからね。あえて今まで通り引っ張りの戦略をするにしても、そこで（給油でロスする分の）ギャップを作ってしまえば、チャラにできますしね」

「各チーム戦略が分かれそうな気がします。ただ、その段階まで（サクセスウエイトが）達するのは上位の数チームだけだと思いますけどね」