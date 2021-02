日本ともつながりが深いラリー界のレジェンド、ハンヌ・ミッコラ氏亡くなる。享年78歳

世界ラリー選手権(WRC)通算18勝を誇るラリー界のレジェンド、ハンヌ・ミッコラ氏が、がんのため2月26日に死去した。78歳だった。ミッコラ氏の息子らが27日に明らかにした。

フィンランド出身のミッコラ氏は、1963年に国内でラリー活動を開始。1973年からラリー競技の最高峰に位置する世界選手権としてスタートしたWRCに、フォードのワークスドライバーとして参戦した。

1975年からはトヨタ、1978年からは再びフォードでWRCを戦っている。1981年からはWRCに革命をもたらした4輪駆動のターボマシン、アウディ・クワトロを駆り、4勝を記録した1983年にドライバーズタイトルを獲得した。

さらに1988年からはマツダ・ラリーチーム・ヨーロッパに加わり、1991年にセミリタイアするまでマツダのWRC活動に尽力した。

1993年にはスバルやトヨタでスポット参戦するなど、日本のメーカーともつながりが深いドライバーだった。WRC参戦前の1968年には日産フェアレディでモンテカルロラリーにも出場している。

WRCでの通算勝利数は18勝。これは歴代10位タイの記録だ。そのうち7勝を、地元フィンランドの1000湖ラリーで挙げている。最後の勝利は、1987年のサファリラリーだ。

Hannu Mikkola, Arne Hertz, Audi Quattro on their way to 1000 Lakes victory in 1983, the year they clinched the championship.

