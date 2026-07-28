ハースTPCで福住仁嶺がF1マシン初走行。午前だけで計54周……ベストタイムは昨年坪井の0.6秒落ち

7月28日（火）、富士スピードウェイでハースF1チームの旧車テスト（TPC）がスタートした。初日午前のセッションは9時〜13時にかけて計4時間行なわれ、坪井翔と福住仁嶺がVF-25のステアリングを握った。

昨年に続いて2年連続の開催となったハースの富士TPC。テスト初日はウエットコンディションでスタートし、まずはF1マシンでの走行経験がある坪井がウエットタイヤを履いてコースインした。

ただ雨は降っておらず、走れば走るほど路面は乾いていくような状況。その中でウエットタイヤを履いているということもあり、坪井は1周レーシングスピードで走った後は、非常にゆっくりなスピードで2周してタイヤを入念にクールダウンさせていた。

1時間強で計15周走った坪井は、福住へとバトンタッチ。ペダル調整等のため30分ほどガレージで作業が行なわれた後、11時前に坪井と同じくウエットタイヤを履いてコースに出て行った。この日は坪井と福住の家族も訪れており、福住の妻である佐藤あやみさんが、念願のF1マシンでコースインする夫の姿を見届けて感極まるという場面もあった。

福住はウエットタイヤで2回のアウティングをこなした後、正午を前にドライタイヤへと交換した。本来は12時で終了する予定だった午前セッションだが、午後からの天候悪化を見越して1時間延長されることになり、福住はスリックタイヤでパフォーマンスランを行なう機会を得た。

Nirei Fukuzumi, Haas 写真: Motorsport.com Japan

ドライでも1周プッシュ、2周クールダウンという流れは変わらず。福住はまずミディアムタイヤで徐々にタイムを上げていくと、その後新品のハードタイヤを2セット投入。DRSも起動させながら330km/hを超える最高速をマークし、最終的に1分18秒080というベストタイムを記録した。これは昨年のTPC初日で平川亮が記録した1分18秒538を上回ったものの、昨年坪井が記録したテスト全体の最速タイム、1分17秒470にはまだ及んでいない。なおF1のコースレコードは2008年にフェリペ・マッサがマークした1分17秒287だ。

福住はF1初走行ながら、クールダウンも含めて54周を走破。坪井と合わせて、午前の4時間で69周を走った。

なおテストにはハースの小松礼雄代表はもちろんのこと、昨年に続いてモリゾウこと豊田章男トヨタ自動車会長も姿を見せた。「故障を直す手術」をしていたというモリゾウは、手術明けながらオートポリスでスーパー耐久のレースを走ったばかりであり、杖をつきながらピットに現れたが、小松代表とも和やかに談笑。福住のテスト走行を通して「夢を諦めてはいけない」との認識を共にしていた。