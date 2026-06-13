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アストンマーティン・ホンダの大苦戦に、折原エンジニア「予選での順位は概ね想定どおり」

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アストンマーティン・ホンダの大苦戦に、折原エンジニア「予選での順位は概ね想定どおり」

アストンマーティンの2台が予選最後列に沈んだバルセロナ-カタルニアGP。ホンダF1の折原伸太郎エンジニアは、結果に驚きはないと語った。

公開日時:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

写真：: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

　F1バルセロナ-カタルニアGPの予選でアストンマーティンの2台が最後列に沈んだが、ホンダの折原伸太郎エンジニアはこの結果に「驚きはない」と語った。

　前戦モナコGPでは、波乱の展開でフェルナンド・アロンソが10位入賞を果たしたアストンマーティン・ホンダ。しかし様々な性質のコーナーを備え、マシンの得手不得手を浮き彫りにするとされるバルセロナ・カタルニア・サーキットで、大苦戦している。

　ランス・ストロールが21番手、アロンソが22番手に終わり、グリッド最後列に並ぶことになったのだ。しかも、新規参入キャデラック勢に1秒以上の差をつけられているのだ。

　ホンダのトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原氏は、この結果を受けて次のように語った。

「本日の予選順位は、概ね想定どおりの結果となりました」

「FP3では、高温の中でも2台とも冷却面での問題はなく、計画通りの走行プログラムを完了しました。予選および明日の決勝に向け、様々な状況下でのエネルギーマネジメントを確認できています」

　ドライバーたちからは、ブレーキング時の挙動の不安定さを含めて、様々な弱点を指摘されているのが現状のアストンマーティンAMR26。決勝レース、ひいては今後のレースに向けてひとつでも多く改善をしていきたいところだ。

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