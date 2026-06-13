アストンマーティン・ホンダの大苦戦に、折原エンジニア「予選での順位は概ね想定どおり」
アストンマーティンの2台が予選最後列に沈んだバルセロナ-カタルニアGP。ホンダF1の折原伸太郎エンジニアは、結果に驚きはないと語った。
Lance Stroll, Aston Martin Racing
写真：: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
F1バルセロナ-カタルニアGPの予選でアストンマーティンの2台が最後列に沈んだが、ホンダの折原伸太郎エンジニアはこの結果に「驚きはない」と語った。
前戦モナコGPでは、波乱の展開でフェルナンド・アロンソが10位入賞を果たしたアストンマーティン・ホンダ。しかし様々な性質のコーナーを備え、マシンの得手不得手を浮き彫りにするとされるバルセロナ・カタルニア・サーキットで、大苦戦している。
ランス・ストロールが21番手、アロンソが22番手に終わり、グリッド最後列に並ぶことになったのだ。しかも、新規参入キャデラック勢に1秒以上の差をつけられているのだ。
ホンダのトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原氏は、この結果を受けて次のように語った。
「本日の予選順位は、概ね想定どおりの結果となりました」
「FP3では、高温の中でも2台とも冷却面での問題はなく、計画通りの走行プログラムを完了しました。予選および明日の決勝に向け、様々な状況下でのエネルギーマネジメントを確認できています」
ドライバーたちからは、ブレーキング時の挙動の不安定さを含めて、様々な弱点を指摘されているのが現状のアストンマーティンAMR26。決勝レース、ひいては今後のレースに向けてひとつでも多く改善をしていきたいところだ。
【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
アストンマーティン・ホンダの大苦戦に、折原エンジニア「予選での順位は概ね想定どおり」
スタートから6時間、戦略がばっちりハマったトヨタ8号車が首位争い。キャデラック38号車が追う｜ル・マン24時間
母国で予選最下位のアロンソ達観「あらゆる箇所に問題がある。新しいマシンが届くのを待っている」
ラッセル復活のポールポジション獲得！ ハミルトン僅差で2番手フロントロウ｜F1バルセロナ-カタルニアGP
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。