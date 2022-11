マクラーレン代表、チームランキング4位陥落も苦戦続いた「全くもってリカルドのせいにはできない」と責任認める

Listen to this article

Listen to this article

2021年からマクラーレンに加入したダニエル・リカルドは、その年のイタリアGPでチームに久しぶりの勝利を届けたものの、全体としてはチームメイトのランド・ノリスの後塵を拝した。移籍2年目となる2022年シーズンはその傾向が顕著に現れ、最終的に予定より1年早い契約終了となった。

シーズンを通してドライバーふたりが同等のパフォーマンスを発揮し続けられなかったことも影響し、マクラーレンはコンストラクターズランキング4位防衛に失敗。アルピーヌから14ポイント差の5位となった。

ノリスが122ポイントを獲得したのに対して、リカルドは37ポイント……ノリスの半分のポイントをリカルドが獲得できれば、4位の座は安泰だったはずだ。しかし、マクラーレンのアンドレアス・ザイドル代表は、5位転落はチーム全体の責任であり、思うようなパフォーマンスを発揮できなかったリカルドのせいではないと主張している。

「今年、4位を獲得できなかったことをダニエルの状況のせいにするのは全く違う」

ザイドルはシーズン終了後にそう語った。

「結局は、ダニエル側にも我々側にも大きな責任があった。ただ我々が期待していたような形でダニエルと上手くいかなかったのは、私の責任であり、チームの責任であると自覚している」

「チームとしてポイントを獲得したい、獲得できたはずだったというモノの一部だ。そしてこれはスポーツの一部であり、来年に向けて対処し、改善しようとしている点だ」

Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid with his team

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images