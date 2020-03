メルセデスのルイス・ハミルトンは、2020年シーズンにF1界のレジェンドであるミハエル・シューマッハーの記録に肩を並べようとしている。ハミルトンとシューマッハーは、現時点でどちらが“史上最強”なのか……今回はハミルトンのマクラーレン時代を振り返っていく。

2007年、マクラーレンはチーム監督(当時)であるロン・デニスの“秘蔵っ子”ルイス・ハミルトンを、新加入のフェルナンド・アロンソのチームメイトとしてデビューさせた。マクラーレンは当時、優勝やチャンピオンを争うトップチームであり、そのチームのドライバーにルーキーが抜擢されるというのは、デニスのハミルトンに対する期待の高さを示すものだった。

しかし当のデニスも、2007年シーズンは2005年&2006年チャンピオンのアロンソがチームのエース、そしてリーダーの役割を担い、その間にハミルトンをF1の水に慣れさせる……そんなシナリオを描いていたはずだ。ハミルトンの持つ力がチームに不協和音をもたらし、マクラーレン史上に残る激動のシーズンとなっていくとはつゆ知らず……。

ハミルトンはデビュー3戦目でアロンソの予選タイムを上回り、4戦目で選手権リーダーとなり、6戦目のカナダGPでF1初優勝を挙げた。このレースではハミルトンがポールポジションから完璧なレース展開でトップチェッカーを受けたのに対し、アロンソは焦りからか何度もミスを犯し、7位に終わった。

F1に新たな逸材が現れたことは明らかであった。イタリアメディアも新人離れした活躍を見せるハミルトンを「イル・フェノメノ(天才)」ともてはやした。

その後もハミルトンとアロンソは互角の速さを見せ、激しいチームメイトバトルを展開した。最終的にふたりは共にシーズン4勝を挙げ、獲得ポイントは109と同数に。上位入賞回数の差でハミルトンがランキング2位、アロンソがランキング3位となった。ハミルトンはルーキーチャンピオンこそ叶わなかったが、フェラーリのキミ・ライコネンとわずか1ポイント差でシーズンを終えた。

■目前でこぼれ落ちていったルーキー王座……翌年リベンジし、最年少チャンプに

The car of Lewis Hamilton, McLaren Mercedes MP4/22 after he retired from the race

Photo by: Sutton Images