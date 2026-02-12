ハミルトン、担当エンジニアわずか1年で交代は「本当に難しい判断だった」バーレーンテストは暫定体制で走行中

フェラーリのルイス・ハミルトンは、2026年シーズンにレースエンジニアが交代する。わずか1年での担当変更についてハミルトンは「難しい決断だった」と話している。

2025年シーズンにフェラーリへ移籍したハミルトン。しかしフェラーリドライバーとしての1年目は、レースエンジニアのリカルド・アダミとのコミュニケーションの相性の悪さもあり、彼の輝かしいF1キャリアの中でも特に厳しいシーズンになってしまった。

そしてフェラーリはこのオフシーズン期間に、アダミの役職が「スクーデリア・フェラーリ・ドライバーアカデミー兼テスト車両マネージャー」へと変わることを発表。ハミルトンの担当エンジニアは交代することが判明した。

わずか1年での担当変更について、バーレーンテストでハミルトンは「難しい決断だった」と話した。

「これは言うまでもないことだけど、本当に難しい決断だった」

「昨年彼が注いでくれた全ての努力と忍耐に本当に感謝している。そして知ってのとおり、僕ら全員にとって難しい1年だった」

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Ferrari

なおバルセロナで行なわれたシェイクダウンでは、ハミルトンの担当エンジニアはブライアン・ボッツィだった。ボッツィは通常チームメイトであるシャルル・ルクレールを担当していて、今年もルクレールの担当を継続している。

そして2月11日から始まったバーレーンテスト以降は、かつてフェラーリでキミ・ライコネンのレースエンジニアを務めていたカルロス・サンティとハミルトンが組んでいる。これは暫定的な対応であり、サンティがシーズンを通して担当を務めるかどうかは未定だ。

「シーズン序盤に再び変更があり、新しい人と仕事をすることになる。楽しみに待つべきだろう。何シーズンも共にし、良い時も悪い時も乗り越えてきた人々とシーズンを始められるのが理想ではあるけどね」

ハミルトンはそう語る。

「でも現時点では、これが僕らの状況なんだ」

「これは僕にとっても影響がある状況だけど、できる限り最善を尽くそうとしている。それに、僕ら全員が最善を尽くそうとしている」