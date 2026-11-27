F1 カタールGP

ルクレールの動きはペナルティなの？ アルボン、フェラーリ同士討ちの裁定に疑問呈す「ルールが曖昧で、グレーゾーンが多い」

アレクサンダー・アルボンは、ラスベガスGPでのフェラーリ勢の同士討ちを引き合いに、接触に対するペナルティ裁定には曖昧な部分が多いと指摘した。

公開日時: 2026/11/27 10:19

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

F1ラスベガスGPの終盤に起きたフェラーリ勢の同士討ちは大きな話題を呼んだ。ウイリアムズのアレクサンダー・アルボンはこの一件について見解を述べ、最近のスチュワードの裁定に納得がいかない点があると主張した。

フェラーリのルイス・ハミルトンとシャルル・ルクレールは、6番手を争っていた38周目に接触。ターン7へのブレーキングでルクレールがハミルトンのインに飛び込もうとしたところ、ルクレールがハミルトンを弾き飛ばすような格好となってしまった。この接触に対してはルクレールに非があると判定され、10秒のタイムペナルティが科された。

あってはならないチームメイト同士の接触がまたしても起こってしまったため、フェラーリのチーム代表フレデリック・バスールは公然と怒りをあらわにしたが、アルボンはあくまでひとつのインシデントとしてこの一件を見た時、ルクレールの動き自体には問題がなかったと考えているという。

カタールGP木曜日のメディアセッション冒頭、ドライバーズブリーフィングでどんな話し合いをしたいか尋ねられたアルボンは次のように語った。

「基本的には、僕らがどんなルールの下でレースをしているのか、共通認識を持ちたいと思っている。僕の中では、いくつか気になっている事例があるんだ」

「オースティンでのジョージ（ラッセル）の件、メキシコでのオスカー（ピアストリ）と（アービッド）リンドブラッドの件。それから、メキシコでのシャルルの5秒ペナルティについてもそうだ。多くのドライバーは、あれはFIAからポジションを戻すよう指示されるべき基本的なケースだったと言うと思う」

「まだ疑問が残っている事例もある。例えばラスベガスでのシャルルとルイスのクラッシュも見た。もしかすると僕だけかもしれないけど、シャルルの行動に問題はなかったと思う」

「ルールにはまだ曖昧な部分がある。例えば、もっとブレーキを緩めて接触した方がマシなのか、といったことだ。そういうグレーゾーンがたくさんあることには納得できない。接触する前に相手よりどれだけ前に出ていたかが、『よりコントロールできていたか』の判断基準になることがある。でも、そんなはずがないし、そうしたルールをもっと明確に理解したい」

またアルボンは、審議を行なうFIAスチュワードの人選は自分たちが関与するところではないとしながらも、できる限り現代のF1、現代のレースに精通している人が望ましいとした。

「現行のマシンのレギュレーションを理解している人が望ましいと思う。もちろん、最近まで現役で走っていたドライバーがスチュワードを引き受けてくれるとは限らないし、それを求めるのはまだ早いかもしれないけどね」

「とはいえ、彼らには最近のレギュレーションやバッテリーの挙動について、ある程度の理解は必要だと思う。それに、レース経験を積み、実際にホイール・トゥ・ホイールで戦う経験が豊富な人がいい。言い方が悪くならないようにしたいけど、レーシングカーを運転することや、実際に接近戦をすることから長い間離れていた人が、重要な判断を下すというのは避けたいね」

なお、FIAは来季からF1のスチュワードを段階的に常勤としていくことを表明している。アルボンもこういった動きを歓迎しており、現在はやや一歩引いた状態でレースをしているものの、常勤スチュワードとより深い共通認識を築くことができれば、限界ギリギリの戦いができるだろうと期待感を示した。

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