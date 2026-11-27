F1 カタールGP

同士討ち多発のフェラーリ、今も“自由なレース”が許可されているとハミルトン「ルクレールとも腰を据えて話した。外から見えるほど深刻ではない」

ルイス・ハミルトンは、ラスベガスGPでチームメイトから接触され後退する格好となったが、シャルル・ルクレールとは「自由にレースができる」と主張している。

Filip Cleeren Stuart Codling

公開日時: 2026/11/27 3:18

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写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

F1ラスベガスGPでは、フェラーリの2台がまたしても同士討ちしたことが大きな話題となった。この接触ではシャルル・ルクレールに非があると判断されたが、チームメイトのルイス・ハミルトンは融和的な姿勢を見せている。

ハミルトンとルクレールは、メキシコシティGPの1周目に首位を争う中で接触。このことはマックス・フェルスタッペン（レッドブル）に勝利を奪われる一因となり、チーム代表のフレデリック・バスールは激怒した。そしてラスベガスでも2台は接触し、貴重なポイントをいくつか失ってしまった。

バスールはラスベガスのレース後、「受け入れられないことだ。チームやスポンサーに対する敬意が欠けている。メキシコの後にも同じ話をした。サンパウロでは明確な話し合いをしたはずだが、今日の彼らの振る舞いはプロフェッショナルではなかった」と、再び怒りをあらわにした。そしてふたりのナンバー1ドライバーをどのように統制するのか、チーム内で改めて話し合いが行われることになった。

木曜日にカタールで取材に応じたルクレールは、「チームと一緒に解決策を見つけることを強く考えている。チームとしてのポイントを最大化し、先週のような出来事が二度と起こらないようにしたい」と語った。ただし、具体的な解決策については言及を避けた。

一方、ラスベガスではルクレールに突っ込まれた立場であるハミルトンも融和的な姿勢を示し、ふたりがそれぞれナンバー1ドライバーという立場にありながら、チーム内で調和を保って共存できるという考えに変わりはないと語った。

「もちろん、僕らなら解決できるはずだ」

「結局のところ、僕らはチームメイトだからね。こうした経験からは、たとえ外から見ればそう思えなかったとしても、常に何かを学んでいる。この難しい時期からも、必ず教訓を得られるはずだ」

「僕は今も、僕らが築き上げ、裏側で取り組んでいるすべてのことを信じている。フェラーリを再びトップに返り咲かせるという目標を持って、ここに来たんだ」

さらにハミルトンはこう続けた。

「人は本当に厳しい時期を通じてこそ、学ぶことができる。今はフレッド、シャルル、そして僕にとって、間違いなく非常に困難な時期だ。でも、こういう瞬間こそ、話し合いやコミュニケーション、そしてじっくりと腰を据えて話すことを通じて、お互いを理解し、より強い絆を築いていけるんだと思う」

ハミルトンによると、ふたりは今季あらゆるコーナーで発生した接触やインシデントについて、徹底的に振り返ったという。ただし、7度のワールドチャンピオンであるハミルトンは、レース中の状況や展開は毎回異なるため、厳格なルールを設けるだけでは解決できないとも認めた。むしろ、チームの利益を常に念頭に置きながら、それぞれが状況に応じて判断する必要があると示唆した。

「毎回シナリオが違うから、すべての状況をカバーできるわけではない」とハミルトンは言う。

「でも、レースごとに、コーナーごとに振り返って話し合うことはできる。シャルルと僕もそうしてきた」

「ただ、予測できなかった新しい状況が必ず出てくるものだ。そういうときには自分の直感も必要になる。そして、何よりも常にチームのことを考えなければならない」

「僕自身について言えば、ドライビングしているときも、誰かをオーバーテイクしようとしているときも、相手が誰であれ、常にこう考えている。『この動きは、自分の後ろにいる人たちやチーム全体にどんな影響を与えるだろうか？』とね。だから、アタックするときには、できる限り責任ある行動を心がけているし、最善の判断を下そうとしているんだ」

度重なる接触により、ハミルトンとルクレールの関係は深刻化したとも受け取れるが、それでもハミルトンがSky Sports F1に語ったところによると、チームメイト同士で互いに自由に戦うことができるという方針に変わりはないと言う。

「僕らは今も自由にレースができる。それこそが、ここにいる究極の目的だろう？ 僕らはレースをしたいんだ」

「でも、先週のようなことは二度と起こしたくない。だからこそ、コミュニケーションを取っている。シャルルと僕は今日、腰を据えて話をした。今後は問題ないと思っているよ」

「ただハードに、そしてフェアに戦うことに集中して、これからもレースを楽しもうとしていくだけだ。僕らは一緒にレースをすることを楽しんでいるし、とても良い関係を築いている。外から見えるほど、内側では深刻な雰囲気にはなっていないよ」

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