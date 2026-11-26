F1 ラスベガスGP

フェラーリ代表、同士討ちのルクレールに一切擁護なし「ペナルティは明確だった。ルールの問題ではないんだ」

フェラーリのフレデリック・バスール代表は、F1ラスベガスGPでシャルル・ルクレールに科されたペナルティについて、非常に明白だと支持した。

Rahaan Mazumder

公開日時: 2026/11/26 23:08

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Frederic Vasseur, Ferrari

写真：: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

F1チームの代表は通常、スチュワードが所属ドライバーにペナルティを科した場合、その影響を和らげようと奔走する。しかしフェラーリのフレデリック・バスール代表は、先日のラスベガスGPでチームメイトのルイス・ハミルトンに接触してスピンをさせたシャルル・ルクレールについて、FIAの裁定を支持し、責任の所在を明確にした。

メキシコシティGPでの同士討ちを経て、話し合いで問題は解決したと訴えていたフェラーリだが、ラスベガスGPで再び同士討ちが発生したことで、バスール代表は怒りを隠さなかった。

レース直後に行なわれたF1 TVのインタビューに応じた際、ルクレールだけがチームの指示に背いたのか、それとも6位争いを繰り広げた両ドライバーに責任があるのか​​を直接問われた際の返答からも、その怒りは漏れ出ていた。

「いいや、私は……FIAの決定は非常に明確だったと思う」とバスールは答えた。

スチュワードの公式裁定も同様に、解釈の余地をほとんど残さなかった。FIA国際競技規則の付則L、第6章、第2条d）に基づき、ビデオと車載映像を検証した結果、スチュワードは16号車（ルクレール）が7コーナーで44号車（ハミルトン）のかなり後方からイン側に突っ込んだと指摘した。

FIAのドライビングスタンダードガイドラインを適用した結果、スチュワードは、ルクレールのフロントアクスルがコーナーのエイペックスでハミルトンのミラーと並んでもいなかったと判断し、ルクレールは「ターン7でコーナーに入る権利を得ておらず、結果として生じた衝突の責任はすべてルクレールにある」と結論付けた。

その結果、ルクレールには10秒のタイムペナルティが科せられ10位に終わった。一方でハミルトンは7位まで順位を回復したが、両車ともグリッド10番手と11番手からトップ集団に食い込みながらも、フェラーリはわずかなポイントしか獲得できなかった。

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

バスールを苛立たせたのは、ポイントを失ったことだけでなく、同士討ちが起きたタイミングだった。今回の一件は、メキシコシティGPの1周目に起きた接触事故の後、和解のための話し合いが行なわれてからわずか3週間後に起きた。

さらにフェラーリのピットウォールは、同士討ちが起きる直前、コーナー手前でルクレールに無線で警告もしていたのだ。

「彼が謝罪したことは知っているし、申し訳なく思っていることも知っている。しかし、今回もまたレースを台無しにしてしまった。もっと良い結果が出せたはずだ」とバスールは語った。

「レースはかなり混乱していたので、結果がどうなっていたかは分からないが、このような形でポイントを失うわけにはいかない。ポイント以上に重要なのは、全員のモチベーション、仕事の成果、努力の成果だ。今回の結果は、私にとって非常に大きな失望だ」

バスールはレースが終わった直後、クールダウンラップ中にルクレールへ無線を入れ、「最優先で会いたい」と訴えた。

その後F1 TVのインタビューに応じたバスールは、最初の話し合いはすでに済ませたと認めつつ、感情が落ち着いたらさらに話し合いを行なうと示唆した。彼は「今夜シャルルとはすでに話し合いをしたが、今は自分の苛立ちを整理する方が良い」と付け加えた。

その後、ラスベガスで報道陣の取材に応じたバスールは、最初のやり取りがいかに率直なものだったかを明らかにした。

「あれは話し合いではなかった。私が一方的に話したのだ」

また、問題を解決するために厳格なチームオーダーを課すべきだという声に対し、彼は問題は基本的なプロ意識にあると主張した。

「ルールの問題ではない。チームメイトを尊重すること以外に、他に何ができるというのか？」

3連戦の1戦目で起きた問題を来季に持ち越さないためにも、今週末のカタールGPと最終戦アブダビGPでは、フェラーリのドライバーふたりにはプロフェッショナルでクリーンなレースが求められるだろう。

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