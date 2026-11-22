F1 ラスベガスGP

ルクレール、またもハミルトン撃墜。レース直後にバスール代表から怖い呼び出し……その後反省「スペースがあると感じた。チームに申し訳ない」

フェラーリのシャルル・ルクレールは、F1ラスベガスGPでルイス・ハミルトンと接触。レース後反省しきりだった。

Stuart Codling Ronald Vording

編集: 2026/11/22 11:13

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Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

写真：: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

フェラーリのシャルル・ルクレールは、またしてもチームメイトのルイス・ハミルトンと接触。レース後すぐにチーム代表のフレデリック・バスールから呼び出しを受けた。

レース中の大半で、先頭から10台以上のマシンが連なって走ることになった2026年のF1ラスベガスGP。その中で起きてはいけないことが起きた。フェラーリのルイス・ハミルトンとシャルル・ルクレールが、チームメイト同士で接触してしまったのだ。

これによりハミルトンはスピンしてポジションを大きく落とし、ルクレールは接触の責任を問われて10秒のタイム加算ペナルティを科された。これによりハミルトンは7位が精一杯。ルクレールは6番手でフィニッシュしたものの、最終的に10位に降着となった。

フェラーリは今季、チームメイト同士で度々争い、ポジションを落とすきっかけになった。メキシコシティGPでは1-2フィニッシュも狙えたはずだったが、やはりチームメイト同士でポジションを争った結果、優勝すら逃してしまうきっかけになった。そのためルクレールとハミルトン、そしてバスール代表の間で話し合いが行なわれた。接触は避けられるはずだった。

しかしその期待は脆くも崩れ去ったわけだ。

チェッカーを受けたルクレールには、バスール代表からこんな無線が飛んだ。

「シャルル、レースの直後に君に会いたい。全てのことの前にだ」

レース後の取材に応じたルクレールは、さすがに反省しきりだった。

「最初は楽しかったけど、だんだん面白く無くなってきた」

抜きつ抜かれつのバトルが繰り広げられたラスベガスGPについて、ルクレールはそう語った。

「でも正直に言って、楽しかったなんて言うのは失礼だろう。だって最終的な結果が……チームには本当に申し訳ない気持ちだ」

メキシコシティGPの後に行なわれた話し合いは、意味をなさなかった。そのため今後改めて話し合う必要があるのは間違いないだろう。

「うまくいっていない部分を修正する必要がある」

そうルクレールは語った。

「繰り返すけど、これは難しい状況だ。そして皆さんの前でこういうことを話すのは、ある意味で難しいことだ。だからこういうのは容認できることじゃない。僕が言えるのはそれだけだ。コース上では、いつも難しい状況に陥ってしまうように感じるんだ」

「今回のバトルは、これまでのバトルほどギリギリだったとは思わない。あまりリスクを負わずに、攻め込めるスペースがあると感じていた。ルイスの……おそらくあの時ルイスの視野を過小評価していたのだろう。スペースは確かにあった。でもイン側に縁石があったから、非常に難しい状況だった」

「繰り返すけど、ペナルティについては議論したくない。10秒ペナルティを受けたのは僕なんだ」

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