F1 ラスベガスGP

ストレートは今年最悪だった……アロンソ、アストンマーティン・ホンダの最高速不足で戦えず「コーナーではライバルより2秒速かったけどね」

F1ラスベガスGPの決勝レースで、アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは19位。速度不足で、ライバルとは戦えなかったと語った。

田中 健一

編集: 2026/11/22 7:28

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

F1ラスベガスGPの決勝レースでアストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、50周のレースを走り切る直前にピットインし、19位完走扱いとなった。アロンソはこのレースを振り返り、レースの序盤から「エンジンが不調だった」と語った。

アストンマーティンは今週末のラスベガスGPで最高速に苦しみ、予選では19番手が精一杯。しかもQ1突破に1.3秒も足りないという状況であった。

マシンのパフォーマンスがラスベガスのコースに適していないのは明らかで、決勝レースでも苦戦。上位勢が僅差の大バトルを繰り広げながら50周を走る中、アロンソをもってしても隊列から大きく遅れたところを走るしかなかった。

そしてチェッカーフラッグが振られる中、アロンソはチェッカーを受けずにピットイン。「エンジンが壊れた」と訴えた。その直前には、ラスベガス・ストリップを終えたターン14でブレーキをロックさせ、コースオフするシーンもあった。

結局19位完走扱いとなった。

「レースのスタート時から、エンジンが不調だった。昨日の予選でも、エンジンが不調だったのは明らかだし、レース中ずっとそうだったと思う」

アロンソはレース後にそう語った。

「ストレートでは他のマシンだけでなく、ランスと比較してもタイムを失っていた。最後の2周では、エンジンが完全に音を上げてしまったと思う」

それでもレース中ずっと首位を同一ラップを走り、キャデラックやハースのラファエル・カマラと近いところを走った。エンジンがそんな状態で、特にストレートでどう戦っていたのかと尋ねられると、アロンソは「戦えていたわけじゃない」と語った。

「戦っていたわけじゃないよ。ストレートで2秒か3秒失っていた。でも、コーナーでは2秒稼ぐことができたんだ」

「とにかく隊列についていこうとしていた。コーナーでの僕らのマシンの調子は良く、周囲のライバルたちよりもずっと優れていたと思う。しかしストレートでは、おそらく今年最悪のレースだっただろうね」

「タイヤマネジメントもそれほど難しくはなかった。まあまあだったと思う。もちろん1周目とセーフティカー明けは難しかったけど、タイヤが適温になってからは、かなり良くなったんだ」

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