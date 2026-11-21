F1 ラスベガスGP
アロンソ、ラスベガス予選での大苦戦を嘆く「ストレートで2.5〜3秒くらい遅い……僕にとってデモ走行みたいなモノだよ」
F1ラスベガスGPの予選を19番手で終えたアストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、ストレートで大きくタイムを失っていると嘆いた。
田中 健一
編集: 2026/11/21 8:14
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: James Sutton / LAT Images via Getty Images
アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、F1ラスベガス予選での苦戦は予想通りだったと語り、ストレートだけで2.5〜3秒ほど失っていると語った。
アストンマーティン勢はラスベガスGPの予選で、アロンソが19番手、ランス・ストロールが20番手と、予選Q1で2台揃って敗退した。それもQ2に進出した最後尾のガブリエル・ボルトレト（アウディ）とのタイム差は、1.3〜1.4秒とかなり大きかった。
ラスベガスのコースは、この街の目抜き通りとも言えるラスベガス・ストリップを全開で駆け抜ける、約1.9kmの長い直線がある。アロンソはこの直線で、大きくタイムを失っていると語った。
「まさに予想通りだった。モンツァとラスベガスは、ストレートが長い分、僕らにとって最悪のコースなんだ。ストレートで2.5秒か3秒くらい失ったね」
そうアロンソは語った。
「コーナーでは、正直に言ってかなり競争力があったんだ。Q1ではトップから2.8秒差だったと思う。ストレートで、そのくらいのタイムロスがあったよ」
なおスピードトラップで記録されたアロンソの最高速は290.8km/hで、全22台中20番手。最速だったオスカー・ピアストリ（マクラーレン）は323.9km/hであり、33.1km/hもの差があった。最高速19番手だったバルテリ・ボッタス（キャデラック）とも10.5km/hと大きな差があった。
そのスピード差に安全上の懸念はないかと尋ねられたアロンソは、こう語った。
「まあね。でも、相手のチームだって分かっていると思う。ホンダエンジンの後ろを走る時には、いつもより距離を取るんだ」
アロンソは、今回のレースはデモ走行みたいなもので、大きな意味はないと語った。
「正直に言って、ラスベガスに来るのはあんまり好きじゃない。ヨーロッパから遠いし、長いレースになるからね」
そうアロンソは言う。
「2週間前にはオースティンとメキシコに行った。その間は車で2時間ほどの距離だ。その後はブラジルに行き、そしてヨーロッパに戻った。72時間だけここにやってきて、またヨーロッパに戻る。その後カタールでレースがあるのに、今週末にここでレースするのはあんまり意味がない」
「ここで走るのは良い感じだけど、当然ながら同じクルマだ。僕にとってはレースでもなんでもない。デモ走行みたいなモノだよ」
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