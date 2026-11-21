F1 ラスベガスGP

アントネッリ驚愕のセクター3で最速！ しかしグリッド降格でPPスタートはフェルスタッペン。フェラーリ＆アストンマーティン大苦戦｜F1ラスベガスGP予選

F1ラスベガスGPの予選が行なわれ、アンドレア・キミ・アントネッリが最速タイムをマークした。フェラーリとアストンマーティン・ホンダが大苦戦となった。

田中 健一

編集: 2026/11/21 5:38

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Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

F1ラスベガスGPの予選が行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが最速タイムをマークした。ただグリッド降格ペナルティが決まっているため、明日の決勝ではレッドブルのマックス・フェルスタッペンがポールポジションからスタートすることになる。

カジノの街ラスベガス。その目抜き通りであるラスベガス・ストリップを含む全長6.201kmの市街地コースでレースが行なわれる。夜間の開催であり、カクテルライトの他、カジノやホテルのネオンサインがコースを照らす、美しいグランプリである。また都市の新名所でもある巨大球形劇場スフィアも、コース脇にそびえる。

現地時間20時、気温13度、路面温度16度というコンディションで、予選の開始時刻を迎えた。

■Q1：アストンマーティンは2台脱落

予選Q1が始まると、各車が一斉にコースイン。アルピーヌ勢はコースインのタイミングを見計らい、ガレージ内で静観した。またアウディのガブリエル・ボルトレトは、トラブルがあるようでマシンの修復作業が進められていた。

気温と路面温度が低いため、各車ともタイヤの温めに2周を使う格好だった。

まずトップタイムを記録したのはレッドブルのマックス・フェルスタッペンで1分35秒276。ただ直前に行なわれたFP3の最速タイムからは1秒以上遅く、まだまだペースは伸びていきそうだった。

その予想通りまずはランド・ノリス（マクラーレン）、続いてシャルル・ルクレール（フェラーリ）がトップタイムを更新。1分35秒040まで最速タイムが引き上げられた。

今季チャンピオンのアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）は、チームメイトであるジョージ・ラッセルのスリップストリームも使い、1分35秒034と僅かながらトップタイムを更新した。その翌周にはラッセルが1分34秒664と、この予選で初めて1分34秒台に入れて首位に立った。

アントネッリもその後ペースを上げ、ラッセルの0.02秒差まで接近。結局メルセデス勢は予選Q1を1-2体制で突破した。

3番手にはルクレール、4番手にはノリス。レッドブル勢がフェルスタッペン、アイザック・ハジャーの順で5番手＆6番手となった。レーシングブルズ勢も好調で7番手＆8番手で2台揃ってQ2進出した。

上位勢ではフェラーリのルイス・ハミルトンが苦しみ、13番手でかろうじてQ2に駒を進めた。

F1デビュー2戦目のラファエル・カマラ（ハース）は、アウディのガブリエル・ボルトレトに僅かに及ばず17番手でQ1敗退。セルジオ・ペレス（キャデラック）が18番手となった。

アストンマーティン・ホンダ勢は、フェルナンド・アロンソが19番手、ランス・ストロールが20番手と揃ってQ1敗退。アロンソでさえ17番手カマラには1.2秒と大きな差をつけられた。

ハースのオリバー・ベアマンは、パワーユニット交換により35グリッド降格のペナルティが決まっているためか、有効なタイムを計測せず、チームメイトのカマラにスリップストリームを使わせる役割だけを果たしてQ1を終えた。

■Q2：フェラーリまさかのQ2全滅

Q2は開始時刻が少々遅れたものの、ピットレーンがオープンすると、各車が一斉にコースになだれ込んだ。

全車最初アタックが完了した段階で最速だったのはマクラーレンのオスカー・ピアストリで1分34秒966。レーシングブルズのリアム・ローソンが僅差の2番手につけた。ローソンは今回のラスベガスでも好調である。

ハミルトンはQ1に続いてQ2でも苦しみ、1回目のアタックを終えた時点で13番手に沈んだ。

2回目のアタックではラッセルが1分34秒617で最速タイムを更新。ハミルトンは8番手まで上げたものの、Q2突破できるかどうかは微妙な状況であった。

Q2最終盤、各車が一気にペースアップ。そんな中でアルピーヌのピエール・ガスリーが1分34秒559で首位に立つ。ただフェルスタッペンが1分34秒394を記録して、Q2を最速で突破した。

ガスリーの2番手もさることながら、チームメイトのフランコ・コラピントも7番手に入り、アルピーヌの2台がQ3進出。レーシングブルズも2台揃ってQ3に進んだ。

この影響を受けたのはフェラーリ勢。ルクレールが11番手、ハミルトンが12番手に押し出され、まさかの2台揃ってQ2敗退となった。アントネッリは、グリッド降格が決まっているとはいえ、10番手でギリギリQ3に駒を進めた。

■Q3：グリッド降格のアントネッリが最速

Q3もセッション開始と同時に全車がコースイン。レーシングブルズ勢の2台はユーズドタイヤを履いたが、それ以外の8台は新品のソフトタイヤを履いた。

最初のアタックで最速だったのはフェルスタッペンで1分34秒151。2番手ノリスよりも0.173秒速かった。3番手ラッセル、4番手ハジャーという順序だった。

各車一旦ピットに戻り、タイヤを交換してコースイン。メルセデス、レーシングブルズ、アルピーヌの3チームは、有利な位置を走ろうとしてレースのような抜きつ抜かれつの接近戦になってしまった。

その結果、ラッセルにスリップストリームを与えようとしていたと思われるアントネッリは、大きく後方に下がることになった。

最後のアタックでは、フェルスタッペンの最初のタイムを上回るマシンはなかなか現れなかった。フェルスタッペンも自身のタイムを更新できなかったが、ライバルの動きを見れば、そのままポールポジション確定……かと思われた。

しかし一番後ろでアタックしたアントネッリが、他車のスリップストリームを使って、セクター3で驚きの速さを発揮。これが決め手となり、1分33秒893を記録し、予選最速となった。

このアントネッリの最後のアタックは、セクター2まではトップに届きそうもないものだったが、セクター3は34.785秒。このセクターだけで、フェルスタッペンよりも0.9秒も速かったのだ。

なおアントネッリはアタックポジションを確保するため、大きく後退。チェッカーフラッグが振られるほんの数秒前にアタックラップにギリギリ入ることができ、最速タイムをマークした。

ただアントネッリはPU交換によるグリッド降格ペナルティが決まっているため、決勝レースは6番グリッドからのスタートとなる予定。これで予選2番手だったフェルスタッペンが、決勝レースをポールポジションからスタートすることになる。フロントロウ2番手はラッセルである。

以下予選4番手ノリス、5番手ハジャー、6番手にはルーキーのリンドブラッドが続いた。リンドブラッドもアントネッリのグリッド降格により、5番手スタートとなる予定だ。

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