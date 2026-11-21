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F1、2030年からV8エンジン主体の次世代PU導入へ。規則変更に全会一致で合意とFIAが正式発表

FIAは、2.1リッターV8ターボエンジンに出力を抑えたエネルギー回生システムを組み合わせたパワーユニットを2030年から導入することで、全会一致の支持を得たと発表した。

Filip Cleeren

編集: 2026/11/21 0:45

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, race start

写真：: Srinivasa Krishnan

F1が2030年からV8エンジンに回帰する方向に向け、大きく前進した。FIAは、同年から2.1リッターV8ターボエンジンに出力を抑えたエネルギー回生システムを組み合わせたパワーユニットを導入することで、FIA、F1、そしてパワーユニット（PU）メーカーの間で、全会一致で合意したことを明らかにした。ただ12月に上海で行なわれる世界モータースポーツ評議会（WMSC）で、レギュレーション案が承認されなければならない。

F1は2026年シーズンから導入されたばかりの現行レギュレーション下のPUについて、機構が複雑すぎ、さらに物理的に重いことを認識しており、2031年に始まる次期レギュレーションサイクルに向け、より安価でシンプルなPUを導入することを目指してきた。

そんな中FIAのモハメド・ベン・スレイエム会長とF1のステファノ・ドメニカリCEOが主導し、次期レギュレーションの導入次期を1年前倒しすることを目指してきた。

F1委員会とパワーユニット諮問委員会が最近開催した会合では、レギュレーション、スケジュール、そしてコストといった側面が議論された。その結果、次世代PUの導入を1年前倒しすることに幅広い支持が集まった。

この次世代PUは、2.1リッターターボチャージャー付きのV8エンジンに、200kWのエネルギー回生システムを搭載したものとなる。なお通常時の電気アシストは100kWとなり、追加の100kWがオーバーテイクモードの時のみに使える形だ。

排気量が2.1リッターとされるのは、現行の1.6リッターV6エンジンをベースに2気筒追加する際、最も開発コストが抑えられると考えられたからだ。

この合意については、17日（火）にSNS上で一度発表されたが、その後すぐに情報が削除されていた。しかし今回ようやく正式発表に至った。

「FIAは、2030年から導入するF1パワーユニットに関するレギュレーションを提示した。パワーユニットとしては、2.1リッターのターボチャージャー付きV8エンジンが採用され、いくつかの幾何学的な側面は引き継がれる」

「最優先の目標は、現行のPUよりもはるかにシンプルで軽量、かつ低コストのPUを実現することだ。限定的なハイブリッド化、関連性と持続可能性に優れた技術を採用し、アタック重視のレース展開とファンを魅了するサウンドを目指す」

「さらにこのPUをより軽量で俊敏なシャシーと組み合わせることで、ドライバーのスキルと白熱したレース展開をより重視する計画だ」

なおFIAのモハメド・ベン・スレイエム会長も以下のように語った。

「この原則の合意は、F1の未来を形作る上で重要な節目となる」

「私は当初から、革新と持続可能性の最先端を維持しながら、ファンの皆様にとってより競争力があり、よりエキサイティングなスポーツを提供することを目指してきた」

「V8エンジンの復活は、この選手権のDNAに立ち返り、世界中で愛されるサウンド、感動、そして純粋なレースを取り戻す絶好の機会だ」

「我々のビジョンは明確だ。より軽量で、よりシンプルで、より手頃な価格なマシンで、ドライバーのスキルを競争の中心に据えることだ」

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