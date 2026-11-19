F1 ラスベガスGP

すごいチャレンジをしているはず……元ホンダF1エンジン開発責任者の櫻原氏、苦戦アストンマーティン・ホンダにかける期待「きっといつか花開く」

かつてホンダのF1エンジン開発を担い、今は宇宙開発プロジェクトを率いる櫻原一雄氏に、市販車開発を手掛けたエンジニアがF1開発部門に加入すること……ジョブ・ローテーション・システムの効果について訊いた。

田中 健一

編集: 2026/11/19 9:11

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Aston Martin AMR26, Honda Logo

写真：: Getty Images

2026年からF1に正式復帰したホンダが苦労している。しかし今はホンダの宇宙開発を担い、第3期と第4期のF1活動でも中心的な役割を果たした櫻原一雄エクゼクティブ・チーフエンジニアは「すごいチャレンジをしているはずなので、それが花開く時が来ると思っていただきたい」と語った。

また櫻原エンジニアは、F1の技術開発を継承していく手法、そしてジョブ・ローテーション・システムがF1開発に及ぼす効果についても説明してくれた。

今季からアストンマーティンとタッグを組み、ワークスパワーユニット（PU）を供給しているホンダ。ドライバーは2回王者のフェルナンド・アロンソ、車体開発を率いるのは鬼才エイドリアン・ニューウェイ、そしてホンダはHRC（ホンダ・レーシング）としてRBPTにPUを供給していた昨年までの間にも数々の勝利とタイトルを掴んできたPUメーカーであるため、大成功が期待された。

しかしここまでは、たいへん厳しい戦いを強いられている。

「内情をよく理解しているわけではないので、なかなか何かを言うのは難しいですが、ちゃんといつかは復活してくれるんだろうなと思っています」

そう語るのは、本田技術研究所の宇宙戦略責任者を務める櫻原一雄エクゼクティブチーフエンジニアである。櫻原氏はホンダのF1活動第3期でエンジン開発を主導し、第4期活動の立ち上げを指揮した人物である。櫻原氏は、2014年にHRD Sakura（現在のHRC Sakura）を立ち上げた人でもある。

「僕がSakuraの研究所を作った時と比べれば、条件はだいぶ楽なところもあると思います。当時は設備も何もありませんでしたからね」

「当時のホンダは、2015年からF1に復帰しました。でも、当初は2016年からの予定でしたから、1年前倒しだったんです。それでも、オーストラリアGPでは完走できましたからね。あの時は本当に苦労しました」

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HRC Sakuraの存在意義

マクラーレン・ホンダに帯同していた櫻原一雄エンジニア

写真: Honda

HRD Sakuraを立ち上げたのは、櫻原氏がホンダに要求したことだったという。

「2011年の暮れに、当時の研究所の副社長に呼ばれて、レースの室課を立ち上げるように言われたんです。でも私は、絶対に嫌だったんですよ。第3期の撤退の後始末も全部私がやったので……もう二度とやりたくなかったんです」

「それで、やるならば四輪レースの会社か、四輪レース専門の研究所を作らせてほしいという条件を出したんです。実は先にHRCの定款を調べてあって、HRCでできるのは2輪だけという風には限定されていないのは知っていたんです。ただすぐにHRCに四輪レース部門を立ち上げるのは難しくて、研究所だけ作らせてもらいました」

それでまずはHRD Sakuraが出来上がり、2022年にホンダの四輪レース部門がHRCに移管されることになった。それに伴い、HRD SakuraもHRC Sakuraと名称変更され、今に至っている。それもこれも、櫻原氏の動きがなければ実現しなかった。

しかしなぜ四輪レース専門の会社を立ち上げる必要があったのか？ そう尋ねると、櫻原氏はこう説明してくれた。

「ふたつ理由がありました。ひとつは、第3期のF1もそうですが、レースに参戦するのはすごくお金がかかります。なので、例えば研究所でサスペンションをチューニングして、それを付けた市販車を売るなどしてレースの活動資金に充てるとか、そういう金銭面での永続性を担保したいということがありました」

「もうひとつ、一番嫌だったのは、会社の経営が悪化した時に、一部署だと活動自体をすぐにやめるという形になってしまいます。それで散々嫌な思いもしてきたので、簡単に辞められないようにしたいなと思ったわけです」

「第3期が終わった後、設備も含めて全てを量産開発に引き渡してしまっていました。そんな状況で第4期をやりなさいと言われた時、何もないところからSakuraに全ての設備を揃えるところから始めたんです。そういう経験をする、させるのは嫌だなと思って、四輪レース部門としてそういう確固たる研究所、設備を持っておきたいと思ったんです」

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ホンダF1の大苦戦は、チャレンジの裏返し

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

今季の大苦戦は、2021年限りで一度F1から正式には撤退した後、人も設備も含めて、際参戦に向けて改めて組織を構築し直したことが最大の原因だと言われることが多い。

しかし櫻原氏は、「そんなことはないはずだ」と断言する。

「そんなことはない、そんなことはないです。僕は、（今年の苦戦は）チャレンジの裏返しだと思っています」

「バッテリー系に関しては、多分ものすごくチャレンジしていると思います。またエンジンも、昨年まで走っていたPUのエンジンから、いらないところを引き算していけばよかったのになと思う部分もありますが、完全に新規でチャレンジして作っているんだと思います」

「それは、大きくステップアップするためには必要なことだったのだろうと、僕は思います。ファンの皆さんは忸怩たる想いかもしませんが、きっとそれが花開く時が来ると、思っていただければと思います」

「僕もF1エンジンの開発をやっていたから、よく分かります。きっとそうだと思うんですよね」

櫻原氏は、ホンダのPU同様、エイドリアン・ニューウェイが作った今季のアストンマーティンの車体もかなり攻めたモノであり、今後花開く時が来るのではないかと考えている。

「エイドリアンって、そういう人ですから。彼がマクラーレンからレッドブルに移籍してきて作った最初の頃のマシンも、そんな感じでしたからね。でも、そこからすごくステップアップしていくと思います」

「フロントサスペンションを私も見ましたが、最初見た時には『大丈夫かな？』って一瞬思いましたよ。彼は空力の鬼ですから、妥協ない要求をしてくる。一緒にハードウェア開発をやっている人たちは、ものすごく辛いと思いますよ。PUも、車体側も。でもそうしないと、きっと新しい世界が見えてこないんだと思います」

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F1開発にも活きるジョブ・ローテション

ホンダの再利用可能ロケット

写真: Honda

なおホンダはジョブローテーションとして、様々な部署を異動することがよく知られている。櫻原氏も、F1を担当した後は燃料電池の開発を担い、今は宇宙開発である。

このことは、F1の開発にも大いにメリットがあるはずだと櫻原氏は言う。

「ずっと同じことばかりやっていると、客観性がなくなってしまうんです。F1の開発もそうです。僕は1998年の5月に、F1開発部門に行けと言われたんです。量産車の開発を16年間やってから、F1部門に移ったんですね」

「2000年のエンジンをゼロから開発したんですが、当初はめちゃくちゃコンサバでした。そのプロジェクトも、第2期の人たちが集まってスタートしたんですが、すごく大きいエンジンだったんです」

「第2期のF1は大成功したので、その成功体験があったからそうなったという部分もあると思います。でも、成功体験はすごく良いこともあるんですが、コンサバになってしまうこともあります。でもそれでは勝てなくなってしまいます」

「僕は軽くするための設計をしたんですが、それは作れないと言われたり、それに対して、それを作らないと軽くならないし勝てないと言ったり……その状況を崩すのにはだいぶ時間がかかりましたね。でもそういう外部の血を入れるというのは、大事なことだと思います」

「2004年は僕が開発責任者をやらせてもらって、フェラーリには勝てなかったけど、コンストラクターズランキング2位までは行けました。あのエンジンは、3D CADを使って全てを刷新して、100kgのエンジンを9kgも軽量化したんです。めちゃくちゃやって、燃え尽きましたね。モナコではジェンソン（バトン）がすごく速くて、ヤルノ・トゥルーリ（ルノー）に勝てそうだったんですが……抜けなかった」

逆にF1などモータースポーツを担当したエンジニアは、様々な部分で鍛えられ、それがホンダにとって有益だと櫻原氏は語る。

「たとえばF1をやった人が、そこから離れて量産開発とか別の部署に異動すると、スピード感の違いに戸惑ってしまうんです」

そう櫻原氏は言う。

「F1は勝つという目的がハッキリしているじゃないですか。そして勝つためには色々な選択肢があって、そのどれを選択するかの判断が早いです。量産は色んな課題への対策を決めるまでに、やはり時間がかかってしまいます。でもそれは仕方ないんです。製作上の都合とか品質とか、コストとか、色々な問題がありますからね」

「レースは締め切りが決まっています。量産開発も、仕上げが遅れれば損失が出てしまいますので、そういう面でレースで培った経験が活きてくると思います」

「そしてこれが一番大きいことかもしれませんが、レースをやっていると、自分たちで楽な目標値を設定することができないんです。相手もいるなか、それでは勝てません。間に合わないから、もうちょっと楽な目標値にしようなんていうことはやっぱりできないんです」

「そういう考え方は、扱う技術が変わろうが、多分変わらないと思います。そういう力を発揮してくれる人材を循環するのは非常に大切で、ホンダとしてレースでそういう人を鍛えるというのは、非常に良いことなんじゃないかと思っています」

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ホンダで働けてよかった

櫻原一雄氏

写真: Motorsport.com Japan

そんな櫻原氏も、2027年1月で定年を迎え、ホンダを退職する。高専を卒業してから45年。ホンダでの日々は楽しかったかと尋ねてみた。

「やっている時は苦しいことばかりでした。でも今振り返れば、その苦しかったことも、今では仲間との間で楽しい話題になっています」

「どんな仕事でもそうですが、楽しい仕事はあんまり覚えていないけど、苦しい仕事は一生覚えてるんだと思います。でもそれが後になって、あれをやったから人間的にも成長できた、仕事としても充実感があった……達成感があったなと思えるんだと思います」」

「だから若い人に言いたいのは、苦しい仕事は苦しいとは思います。でも、それがその人の成長とか糧になっていくと思います。そういうモノをいっぱい与えてくれたホンダに、僕は感謝していますよ」

「ホンダを選んで、本当によかったと思います。やっている時は『なんで！？』とか思っていましたけど、今では良い機会をいっぱい与えてくれた、色んなことをやらせてもらえたと思います。感謝でしかないですね」

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