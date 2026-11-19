F1 ラスベガスGP

ホンダF1、今季PUでは「高速燃焼を超える燃焼特性を目指した」 折原エンジニア明かす。来季に向け、構造一新の新型バッテリーも開発中

ホンダは2026年シーズンのPUで、高速燃焼を超える燃焼特性を目指したと、折原伸太郎エンジニアが明かした。

田中 健一 Ronald Vording

編集: 2026/11/19 8:04

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Dettaglio tecnico Aston Martin AMR26

写真：: AG Photo

ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアを務める折原伸太郎は、今季のエンジンについて「高速燃焼を超える燃焼特性が必要」と気付き、開発を進めてきたものだと明かした。

今季からアストンマーティンと組み、正式にF1に復帰したホンダは、大いに苦しんでいる。

昨年までのホンダは、F1には正式には参戦していない立場であったものの、パワーユニット（PU）の開発が2021年以降は凍結されていたことから、子会社のホンダ・レーシング（HRC）として、レッドブル・パワートレインズにPUを提供。レッドブルとレーシングブルズの2チームがこのPUを使った。

そのうちレッドブルは、この間チャンピオンを争い続けた。2022年から2025年までの4年間で挙げた勝利数は55。特に2023年には22戦21勝と、F1の歴史における年間最高勝率記録を更新する強さを誇った。マックス・フェルスタッペンの存在、そしてレッドブルの強力なシャシーがあったのも事実だが、HRCが作ったPUが最強PUのひとつだったのは間違いない。

しかし今年のホンダ製PUは、前述の通り大いに苦しんでいる。

その要因のひとつは、ホンダが今季用エンジンを、昨年までレッドブルが使っていたものの進化版ではなく、ゼロから開発し直したという側面もあるようだ。以前HRCの渡辺康治社長はmotorsport.com日本版の取材に対し、こんなことを語っていた。

「2025年までのエンジンをベースに開発したわけではなく、新しくエンジンを作ったというところはあります。そこで色々と苦労したという部分があるんだと思っています」

「設定した目標値を達成するためには、2025年までのモノをベースにするのか、そうじゃないのかというところを検証しました。それで、全く新しいモノをベースに開発を進めていったということです」

これについて折原エンジニアは、ラスベガスGPのメディアデーで記者団に対し、さらに詳しく説明した。

「前のレギュレーションの時には、いわゆる”高速燃焼”という特性を見出し、レギュレーション上の性能を大きく向上させることができました」

折原エンジニアはそう語った。

「今年のレギュレーションに向けた開発も、高速燃焼を起点としてスタートしました。しかし高速燃焼をさらに超える燃焼特性が必要だと気付きました。そして今もなお、高速燃焼を克服する途上にあります。それが、今後に向けて注力している点です」

「ただ高速燃焼は優れたパフォーマンスをもたらす一方で、燃焼そのものを制御するのが難しいんです。今回のレギュレーションは、シリンダー内の圧力センサーが使えないというのが昨年までとの大きな違いです。そして現在のレギュレーションでは、より高いパフォーマンスを得るために、別の燃焼方法を見つける必要があります。それが、今我々が改善に取り組んでいる部分です」

それはよりうまく制御するための方法を見つけなければいけないということなのか？ そう質問が飛ぶと、折原エンジニアはこう語った。

「制御がうまくできれば、幅広い回転域でピークパワーを維持することができます。しかし制御がうまくいかないと、ピークパワーは出せても、その回転域が広くなく、トルクの伝達や精度が低下します。つまり、現在のレギュレーションでは、燃焼制御と燃焼性能を改善する必要があるんです」

なおホンダのバッテリーにも、トラブルが頻発している。サンパウロGPでは、ランス・ストロールのマシンのバッテリーに度々問題が起き、決勝でもリタイアに終わった。

これについても、来季に向けて信頼性を向上させる開発を進めているという。

「サンパウロGPの後、バッテリーの点検を行ないました。そして予想通り、何が起きたのかが分かりました」

そう折原エンジニアは言う。

「つまり、ある程度予想されていた問題でした。サンパウロGPに向けて対策を講じたつもりでしたが、バッテリーの問題を完全に防ぐには不十分でした」

「2027年に向け、バッテリー内部の構造を改良し、信頼性を高めるための作業を進めています。現在もHRC Sakuraで開発中です。来年に向けてバッテリーの信頼性を向上させる必要があると認識していますし、今年の走行距離を伸ばすためにも、信頼性を確保するための対策を継続的に講じていく必要があります」

「2027年用のバッテリーには、別の構造を採用しています。しかし今年起きた問題からも、信頼性を向上させるための教訓を得ることができました。直接的なモノではありませんが、今年の状況から学ぶべき点がいくつかあります」

ただ折原エンジニアは、サンパウロGPで起きたバッテリーの問題について、全体像を理解する必要があると語った。

「（サンパウロで）何が起きたかは分かっています。しかし正確に言うと、我々が理解する必要があるのは、根本的な原因が何かということです。見当はついていますが」

そう折原エンジニアは語った。

「しかし信頼性や堅牢性にも影響が出ているようです。そこでいくつかの対策を講じていますが、それでもまだ全体像を把握する必要があります」

「いくつかの仮説を立てていますが、本当の原因が何なのかを確認する必要があります。おそらく複数の要因が複合的に影響しているのでしょうが、全体像を理解する必要があるんです」

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