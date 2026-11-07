F1 サンパウロGP

フェラーリ極度の緊張状態解消へ？ ハミルトンvsルクレールの直接会談がサンパウロGP木曜夜に実現。バスール代表明かす「結論は明白だ」

フェラーリのフレデリック・バスール代表は、コース上でのチームメイト同士の争いがこれ以上激化することを防ぐため、サンパウロGPの木曜日の夜にルイス・ハミルトンおよびシャルル・ルクレールと直接話し合いをしたと明かした。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/11/07 3:30

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Fred Vasseur, Ferrari

写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

フェラーリのチーム代表を務めるフレデリック・バスールは、F1メキシコシティGPの決勝レース1周目に起きたシャルル・ルクレールとルイス・ハミルトンの衝突について、両者と和解し、同様のことが再び起きないように話し合いを行なったことを明かした。

メキシコシティGPの1周目には、ハミルトンとルクレールが激しく首位を争った。しかしターン4で2台は揃ってコースオフ。ハミルトンはレッドブルのマックス・フェルスタッペンに抜かれ、ルクレールはコースをショートカットしてアドバンテージを得たとして、ペナルティを受けた。

この結果、フェルスタッペンが優勝。フェラーリは、1-2フィニッシュすら確実だと思われていたレースで、優勝も逃した。しかもハミルトンはレース中、ルクレールに出たペナルティは軽すぎると批判を繰り広げた。

そのハミルトンはレース後、ルクレールも交えて真剣に話し合うことを求めた。バスール代表も、良いマシンを用意するために尽力する2000人のスタッフに対する敬意が足りないとして、苛立ちを募らせていた。

ただメキシコシティGPの後は、ルクレールは娘の誕生に立ち会うためにモナコに戻り、バスール代表も一旦欧州に戻らねばならなかったため、ようやく話し合いが行なわれたのはサンパウロGPの木曜夜であった。

バスール代表は金曜日になって取材に応じ、ふたりのドライバーには明確かつ力強いメッセージを送ったと語った。常に最優先されるのは「チームの利益」だということだ。

「ガイドラインは常に同じだ。彼らは確かに闘志溢れるライバル同士だが、お互いのことを尊重しなければいけない」

バスール代表はそう語った。

「しかし何よりもまず、ブランド、チーム、本社で働く人たち、コースで働く人たちを尊重しなければいけない。我々はこの点に多大な努力を注いでおり、メッセージは明確だ。今後も明確であり続ける」

ハミルトンは金曜日に、ルクレールは他のドライバーよりも、自分に対して厳しい戦いを挑んでくると語った。しかしバスール代表は、これを否定した。

「ルイスは、シャルルの自分に対する戦い方は、他のドライバーとの戦いよりも少し厳しかったのではないかと言っていた。しかしシャルルがオースティンの第1セクターで見せた走りは、多くの人が『魔法のようだった』と評価した」

「2台のラインは微妙だった。しかし、彼は他のマシンにぶつかったわけじゃない」

さらにバスール代表は、こう続けた。

「確かに今回、我々はチームとして失敗した。1-2体制を築いていたにも関わらず、最終的にレースには勝てなかったのだから。つまり我々の失敗は明白であり、対応策を講じなければいけない」

「しかし昨晩の会議の結論は明確だった。フェラーリが最優先であるということだ。ブランド、従業員、ティフォシにとって、フェラーリが勝つということが最優先であるということを改めて認識させられたのだ。我々はこのことを、常に心に留めておかなければいけない」

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