F1 メキシコシティGP

僕は悪くない！ ルクレール、メキシコシティGPの1周目の攻防について、謝罪せず「僕だってルイスの動きに不満だよ」

フェラーリのシャルル・ルクレールが、F1メキシコシティGPの1周目に起きたチームメイトであるルイス・ハミルトンとの攻防について語った。

Rahaan Mazumder

公開日時: 2026/11/04 22:51

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Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

写真：: Manuel Eletto / Getty Images

フェラーリのシャルル・ルクレールは、F1メキシコシティGPの決勝レースでのチームメイト同志での争いを振り返り、コーナーをショートカットしたことで、ペナルティを受けることは覚悟していたと語った。

F1メキシコシティGPの”レース”としての焦点は、1周目にあったかもしれない。フェラーリにふたりが首位を巡って争い、揃ってコースオフ。ルイス・ハミルトンはポジションを落とし、ルクレールには5秒ペナルティ……これにより、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）に優勝をさらわれてしまった。

ポールポジションからスタートしたのはハミルトンだったが、まさかチームメイトに攻撃されたことでポジションを落とし、優勝を逃した。このことについてハミルトンは激怒。チーム代表のフレデリック・バスールも、不満を訴えている。

ルクレールはハミルトンとの攻防でコーナーをショートカットしたことで、ペナルティを受ける可能性が高いことを承知していたという。これについてピットウォールに問い合わせたものの、最終的にはポジションを維持することを選択したという。

「うん。ある意味ではペナルティは当然だったと思う」

ルクレールはレース後の記者会見でそう語った。

「ターン4をふたりともちゃんと通過できなかったから、ちょっと混乱してしまった。その後、僕は前に留まり、マックスがルイスを追い抜いたんだ」

「それで僕はピットに、どうすればいいかと尋ねた。それでポジションを維持することにしたんだ。でも、ペナルティは当然だった」

ハミルトンはレース中、チームに対して不満を訴え続けた。ルクレールはポジションを戻すべきだろうと。しかもルクレールは先頭だったためクリーンエアの中を走ることができ、一方でハミルトンはフェルスタッペンのマシンが生み出す乱流に苦しめられた。

「ルイスの発言の狙いが、僕が3番手に下がることだったのかどうかは分からない。でも、少なくともレッドブルは2番手にいた。だからその順位を維持して様子を見る価値はあると思った。それが僕がやったことだ」

ルクレールは最初のピットストップで5秒のタイムペナルティを消化。同じタイミングでピットインしたフェルスタッペンに先行されてしまった。しかもルクレールは、レース赤旗中断からの再スタート時にアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）に先行されただけでなく、タイヤのフラットスポットを作ってしまった。

これでペースが落ちたルクレールは、後方から迫り来るランド・ノリス（マクラーレン）を抑え込むのが精一杯。結局4位でのフィニッシュとなり、表彰台を逃した。

「最初のスティントは本当にペースが良かったし、全体的なペースも悪くなかった。でも残念ながら2回目のスタートで路面が汚れていたせいで、かなり苦労してしまった」

そうルクレールは語った。

「僕がスタートした側の路面はあまり綺麗じゃなかったけど、まあ仕方ない」

なお1周目のターン4でのルクレールの動きについては、前述のとおりハミルトンが厳しく批判している。しかしルクレールは全く謝罪の意を示さず、逆にハミルトンの走りを非難した。

「まあルイスと話してみるよ」

「彼がターン1で僕を押し出したことについて、僕も不満に思っている。でも、レースってそういうモノだと思う。勝利を目指して戦っている時は、こうあるべきなんだ」

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