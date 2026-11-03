F1 メキシコシティGP

ハミルトン、メキシコシティGPで勝利を逃し憤慨。ルクレールを猛非難「簡単に1-2フィニッシュできたはずだ……彼と話し合うけど、効果あるかな」

フェラーリのルイス・ハミルトンは、1周目にシャルル・ルクレールによる無茶な攻撃がなければ、F1メキシコシティGPで1-2フィニッシュを手にすることも十分に可能だったと考えており、ルクレールの考え方を非難している。

Ed Hardy

編集: 2026/11/03 9:41

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Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

ルイス・ハミルトンは、フェラーリはF1メキシコシティGPで1-2フィニッシュを成し遂げることも十分に可能だったと考えている。しかし、チームメイトのシャルル・ルクレールの突撃に遭い、これを逃した。

このことについてハミルトンは、ルクレールの姿勢を批判した。

ハミルトンはF1メキシコシティGPの決勝レースをポールポジションからスタートし、ルクレールは3番グリッドからのスタートだった。フェラーリ勢のスタートおよびそこからの加速は素晴らしく、ルクレールはメルセデスのジョージ・ラッセルを抜いてターン1では1-2体制を築いた。

しかしルクレールはそれでは飽き足らず、ターン2では先頭を行くチームメイトのハミルトンに仕掛けた。ここでは順位は変わらなかったが、その直後のターン4でルクレールがアウト側から改めてアタック。すると2台はコーナー立ち上がりでオーバーラン。ルクレールはターン5をショートカットして首位に浮上し、ハミルトンはコース上に留まったもののレッドブルのマックス・フェルスタッペンにオーバーテイクを許した。

ルクレールにはこのショートカットによって5秒のタイム加算ペナルティが科された。ハミルトンは終始フェルスタッペンにプレッシャーをかけたがオーバーテイクには至らず……結局はフェルスタッペンが優勝。ルクレールはポジションを落とした後、ブレーキングに失敗して酷いフラットスポットを作ってしまい、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリにも抜かれて4位でのフィニッシュとなった。

レース後にハミルトンは、このレースでチャンピオン獲得を決めたアントネッリのことは讃えつつも、ルクレールに対しては激怒。猛批判を展開した。

「僕がメルセデスにいた頃、シャルル・ルクレールとカルロス・サインツJr.の（フェラーリ勢による）激しいバトルを何度も見てきた。彼らは、後続を引き離し、優勝できるだけのペースを持っていたのにだ」

「そういうことが4位や5位を争う場所で起きるのならばいい。でも、それによって勝利を逃してしまうことになれば、全く話が違う。重大なことだ」

「彼はもう28歳だ。年齢の問題ではないだろう。明らかにメンタルの問題だろうね」

「それはまるで、『やるかやられるか。自分が勝つか、誰も勝てないか』というような感じだ。そんな状況であるべきじゃない。僕らは1-2フィニッシュを飾るべきなんだ」

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

ハミルトンとルクレールの”争い”が起きたのは、今季これが初めてではない。オランダGPでハミルトンは、自身の方が速かったにもかかわらず、ルクレールに抑え込まれたことを批判。「チームオーダーが足りない」と不満を言った。イタリアGPでも、スタート直後にふたりがポジション争いを繰り広げたことで順位を落とした。

ハミルトンは「真剣な話し合い」が必要だと考えているが、それがどれほどの効果を及ぼすのかは分からない。ルクレールはメキシコシティGPの決勝レースの後、こう語っている。

「隙間はあったんだ。勝利を目指すなら、僕は常にその隙間を狙う」

ハミルトンも、効果があるかどうか分からないとしつつも、解決策を見つける必要があると語った。

「これからどうすべきか、どう話し合うべきか、僕にはまだ分かっていない」

そうハミルトンは語った。

「どう対処すればいいのか、ハッキリとは分からないんだ。もちろん、今日は悔しい。キミがチャンピオンになったのは嬉しいし、一方でとても腹立たしい。複雑な気持ちだ。嬉しい気持ちもあるし、腹立たしい気持ちもあるんだ」

「貴重なポイントを失ってしまった。チームとして本当に一生懸命努力してきたのにね。今日は簡単に1-2フィニッシュできたはずだ。実際、それだけのペースはあった」

「ターン4に1-2で進入した。ポジションを維持できれば、レース展開は何でも起こり得たと思う。だけど、チームメイトが自分の邪魔をして、あんな風にポジションを落としてしまうと、本当に辛いんだ」

「だからこの件については話し合うことにする。これ以上ここで語る必要はないだろう。特に決まったルールがあるわけでもないし、それがシャルルの態度に何か変化をもたらすかどうかは分からないけどね」

「とにかく解決策を見つけなければいけない。何かを変える必要があるのは確かだ」

ハミルトンはチームの利益を最大限に考えていることを強調する。これは、フレデリック・バスール代表も最重要視しているところだ。

「フレッドは最善を尽くしてくれている」

そうハミルトンは言う。

「レース前にフレッドが僕に話しかけてきてくれたんだけど、彼は緊張していたと思う」

「彼はただ、僕たちふたりに良い結果を出して欲しいと思っている。僕としては、もし僕が後方から追い上げる立場で、全てのリスクを冒した結果チームとして敗れてしまった場合、多くの人に影響を及ぼすことになると思うから、責任を問われることになるだろう」

「でも逆に僕がリードしていた時には、あんなことは全く不必要だった。さっきも言ったように、今日は簡単に1-2フィニッシュできたはずだ。そうなっていれば、チームにとっても、そしてファクトリーでアップデートのために懸命に働いてくれた全員にとっても、大きな成果になっただろう」

「まだ何も決まっていないから、今後どうなるかは分からない。でもまあ、様子を見よう」

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