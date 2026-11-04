F1

NTT、マクラーレンF1とのパートナーシップ締結を発表。島田明社長「マクラーレンとNTTには多くの共通点がある」

NTTがマクラーレンとの複数年にわたるパートナーシップを締結したことが発表された。

田中 健一

編集: 2026/11/04 9:20

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Oscar Piastri, McLaren

写真：: James Sutton / LAT Images via Getty Images

マクラーレンとNTTのパートナーシップが締結されたことが発表された。契約年数は複数年であり、2027年以降はマクラーレンF1チームのオフィシャルパートナーにもなるという。

マクラーレンはこれまで、長きにわたってNTTグループ各社とパートナーシップを締結してきた。マクラーレンF1はNTTコミュニケーションズ（現NTTドコモビジネス）と、そしてインディカーに参戦するアロー・マクラーレンはNTTデータと、それぞれパートナーシップを結んだ。そして今回はNTTがマクラーレンと組むことになった。

プレスリリースによれば、「今回の新たなパートナーシップでは、NTTのテクノロジーに関する専門性と、F1におけるマクラーレンのイノベーションと高いパフォーマンスへの取り組みを組み合わせ、両社の連携をさらに発展させていく」という。

またNTTは、マクラーレンがAIを使いこなしていくことについてもサポートしていくという。これにより「責任あるAI活用とイノベーションを同時に加速させる」としており、NTTはAI活用に伴うセキュリティリスクを的確に管理するための枠組み作りを支援するという。

「長年にわたり深く良い関係を築いてきたマクラーレンとの新たなパートナーシップを発表できることを大変嬉しく思います」

NTTの代表取締役社長 社長執行役員 CEOの島田明氏はそうコメントした。

「F1は世界中の英知が集い、限界への挑戦を続ける舞台です。人とテクノロジーへの投資を通じて結果を残してきたマクラーレンと、自己革新を続けながら社会課題の解決に取り組んできたNTTには多くの共通項があります」

「NTTは2019年からNTT INDYCAR SERIESのタイトルスポンサーシップを通してモータースポーツの発展に貢献してきました。今回のパートナーシップは、その経験をさらに前進させるものであり、マクラーレンとともに、NTTのグローバルビジネスを加速します」

またマクラーレン・レーシングのザク・ブラウンCEOも、NTTとのパートナーシップ締結に際し、こう語った。

「マクラーレンとNTTとは長年にわたる関係があり、これまで築いてきた成功をさらに発展させるべく、マクラーレンF1チームのオフィシャルパートナーとしてNTTを迎えられることを大変嬉しく思います」

「AIは、モータースポーツと私たちのビジネスの両方に大きな可能性を秘めており、NTTの専門性は、新たなテクノロジーを責任ある安全な形で導入していく上で大きな支えとなります」

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