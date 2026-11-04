F1 サンパウロGP

マクラーレン、サンパウロGPにアップデート投入。フロントウイングは2027年仕様の先取り版「まだ今シーズンは終わっていない」

マクラーレンは今週末のF1サンパウロGPに、2027年仕様のフロントウイングを持ち込む予定だ。

Benjamin Vinel

編集: 2026/11/04 8:36

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Lando Norris, McLaren

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

マクラーレンは今週末にブラジルのホセ・カルロス・パーチェ・サーキットで開催されるサンパウロGPに、アップデート版の空力パッケージを持ち込む。ここで使われるフロントウイングは、2027年仕様にも用いられるコンセプトが盛り込まれているようだ。

今シーズン前半はメルセデス勢が圧倒的な強さを見せ、その後フェラーリが追いつき連勝。マクラーレンは後れを取った格好だった。しかしハンガリーGPでアップデートを投入すると躍進。そのハンガリーGPとオランダGPを連勝し、マドリンクで初開催されたスペインGPでも、優勝まであと一歩まで迫った。

ただその後はメルセデスが勢いを取り戻し、フェラーリも再び前進。さらにはレッドブルも勢いを増したため、マクラーレンは順位を落とすことになった。

そのためマクラーレンは、2027年シーズンを見据えて今季マシンMCL40の改良に取り組んでいる。

「通常の開発サイクルの一環として、フロントウイング、リヤウイング、そしてフロアの一部のコンポーネントにアップデートを施す」

空力担当チーフ・テクニカルオフィサーのピーター・プロドロモウはそう語った。

「目標は巻き返しを図り、残りのレースでパフォーマンスを向上させ、来シーズンに向けて勢いをつけることだ」

「サンパウロは過去に我々が良い結果を残してきたサーキットであり、比較的代表的なコースだ。今回のアップデートによって、さらに上位に食い込めることを期待している」

「シーズンはまだ終わっていない。今回のアップデートは、マシンの性能向上とチャンピオンシップ3位争いを有利に進めるためのものだ。今回のアップデートから得られる知見は、来年の開発に活かされるだけではない。新型フロントウイングのコンセプトは、来年のマシンの発表仕様にも引き継がれる予定だ」

直近5戦でマクラーレンの獲得ポイントは59ポイントに留まっている。その間、レッドブルは152ポイントを手にし、ランキング3番手に浮上。マクラーレンに17ポイント差をつけた。

ランド・ノリスはメキシコシティGPで5位に入ったものの、今後の向けた見通しは厳しいと考えている。

「バクーなどのレースを見ると、ペースの面で苦戦していると思う」

ノリスはメキシコシティGP決勝レースの後にそう語った。

「特定のサーキット、特定のエリアでマシンをさらに改善する必要がある」

「今回は良かったが、苦戦したサーキットですぐによくなるとは思っていない。今日はたまたま調子が良かっただけで、パフォーマンスを運任せにするのは避けたいね」

「改善すべき点は分かっている。あとは時間が必要だ。ブラジルではもっと良い結果を出せることを願っているよ」

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