F1 メキシコシティGP

F1分析｜フェラーリ、メキシコで勝利逃す……ピットストップ戦略は正しかったのか？

F1メキシコシティGPの決勝レースで、フェラーリ勢は2位ハミルトンが精一杯。「勝てたはず」と悔やむが、戦略は正しかったのだろうか？

田中 健一

編集: 2026/11/03 11:05

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

F1メキシコシティGPでは、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが優勝した。2位にはフェラーリのルイス・ハミルトン。3位にはメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが入り、2026年のF1ワールドチャンピオン獲得を決めた。

今回のレースでは、スタート直後のターン1では、フェラーリ勢が1-2体制を築いていた。しかしシャルル・ルクレールがターン4でハミルトンに仕掛けたことで、この1-2体制が崩れ、さらにはルクレールがペナルティを受けたことで、首位をフェルスタッペンに奪われることになった。

ハミルトンはレース後、ルクレールの仕掛けを批判。ターン4での一件がなければ、楽に1-2フィニッシュを飾れたはずだったと語った。

ハミルトンの言ったことは本当なのか？ 見ていくことにしよう。

F1メキシコシティGP レースペース推移分析

写真: Motorsport.com Japan

こちらのグラフは、F1メキシコシティGPの上位勢の第1スティントおよび第2スティントのレースペース推移である。

第1スティントの序盤、赤丸の部分をご確認いただくと、ルクレール（赤の点線）が安定してフェルスタッペン（青の実線）のペースを上回っているのがよくお分かりいただるだろう。もちろん前に誰もいないフリーエアの状況で走っていたという側面もあるが。

一方でハミルトンは、終始フェルスタッペンに押さえ込まれていた。ただ本来ならばハミルトンは、ルクレールの前にいたはず。予選等のパフォーマンスを考えれば、ルクレールを引き離していった可能性は十分に考えられる。

そう考えれば、ハミルトンがレース中もレース後もご立腹だったのはよくわかる。

ただルクレールは徐々に苦しみ、第1スティントの終盤にはフェルススタッペンとのタイム差がほぼなくなった。これはルクレールがソフトタイヤ、フェルスタッペンがミディアムタイヤを履いていたため、デグラデーションの差と考えることができる。

そしてルクレールが27周を走り切ったところでピットインすると、同じタイミングでフェルスタッペンもピットイン。フェルスタッペンとしては、このタイミングでピットインすると、1ストップ戦略を採るならば残りの44周をソフトタイヤで走り切らねばならないというかなり過酷な状況であった。しかしルクレールには前述のペナルティにより、タイヤ交換作業前に5秒静止しなければならず、これをうまく活かしてフェルスタッペンはルクレールの前に出ることに成功したのだ。

ハミルトンはこの1周後にピットストップを行ない、フェルスタッペンから4.8秒後方でコースに復帰した。

ここでひとつ疑問が残る。フェラーリとしては、ルクレールを先にピットに呼び込んだわけだが、この頃のルクレールはフェルスタッペンに徐々に差を詰められていた。26周を終えた段階ではその差は4.9秒。ピットストップで5秒のタイム加算ペナルティを消化すると、フェルスタッペンに先行されてしまう計算だ。

まさかフェルスタッペンが同じ周回にピットストップすることはないだろう……と思っていたのかもしれないが、結局はみすみすフェルスタッペンに首位の座を明け渡すような格好となってしまった。

逆にこのタイミングで、ハミルトンが先にピットストップしていたらどうだっただろうか？ 26周目の段階でフェルスタッペンとハミルトンの差は約2.5秒。先にピットストップすることでアンダーカットを仕掛けていれば、ハミルトンがフェルスタッペンの前に出ることができた可能性もあるはずだ。少なくとも、ルクレールがフェルスタッペンの前をキープし続けるよりも、成功する可能性はずっと高かったように見える。

この時フェラーリvsレッドブルという視点で見れば2対1であり、フェラーリが数的には圧倒的に有利。その数的有利の状況を活かせなかった感が非常に強い。

F1メキシコシティGP ギャップ推移分析

写真: Motorsport.com Japan

そして前に出ることさえできていれば、それをキープすることができたはずだ。それだけ今回のグランプリは、オーバーテイクが難しかった。

このグラフは、レース終盤の首位からの各車のギャップを示したものだ。

これを見ると、赤い点線で示したルクレールが、緑の実線で示したアントネッリに抜かれ、その後はどんどん遅れていった。これはタイヤに酷いフラットスポットを作ってしまったからだ。

しかしルクレールは、オレンジ色の実線で示したランド・ノリス（マクラーレン）をレースの最後まで抑え切った。

フラットスポットを作る前は、フェルスタッペンやハミルトンと同等のペースで走っていたが、この頃は1周あたり0.5〜1秒ほど遅れる形となった。それでもノリスを抑え切ったのだ。逆を言えば、オーバーテイクするのも難しいということである。

それを考えると、前述のみすみすフェルスタッペンを先行させてしまった判断は、痛すぎる判断だったように思われる。

1周目に半ば共倒れとなり、ポジションを失ったフェラーリ勢。それでもまだ勝利のチャンスがあった。そう考えれば、1周目の事象がなければ、ハミルトンが訴えるように1-2フィニッシュの可能性は十分にあったと言えよう。今年のフェラーリには、そういうシーンが多すぎる。

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