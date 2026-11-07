F1 サンパウロGP

激化するフェラーリ同門対決。ルクレールの前チームメイト、サインツJr.が見解「こういう事態は避けられない」

シャルル・ルクレールの前のチームメイトであるカルロス・サインツJr.が、フェラーリで激化する同門対決について見解を述べた。

Federico Faturos

公開日時: 2026/11/07 7:32

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Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

写真：: Ferrari

ウイリアムズのカルロス・サインツJr.が、かつてフェラーリに在籍していた時代にチームメイトだったシャルル・ルクレールと戦った「良い思い出」があると語ると共に、最近ルクレールがルイス・ハミルトンとバトルを繰り広げていることについて見解を述べた。

フェラーリのルクレールとハミルトンは、メキシコシティGPの1周目に激しいバトルを繰り広げ、ハミルトンの言葉を借りれば「簡単に手にできたはずの1-2フィニッシュ」を逃す形となった。

ハミルトンはこのことについて、チーム内でしっかりと話し合う必要があると主張。その上でルクレールは、他のドライバーに対してよりも、チームメイトである自分に対して厳しい戦いを仕掛けてくるとも語った。

しかしこの件について、ルクレールの前のチームメイトであるサインツJr.は、F1で勝利を目指す上で当然の結果だと捉えている。

「正直言って、シャルルと過ごした時間や彼と繰り広げた戦いには、比較的良い思い出があるよ」

サインツJr.はサンパウロGPの現場でそう語った。

「確かに、勝利を目指して戦っている時には、常にプレッシャーが大きく、将来を見据えた戦いになる。そのため、8位とか9位を目指して中団グループで戦っている時よりも、自然と少し利己的になってしまうものだ」

「だから、勝利が目前に迫っている分、チームが望む理想的な状況に完全に身を置くことは、おそらくより難しくなる」

ハミルトンはサンパウロGPの木曜日に、メキシコでの出来事に「まだ苛立ちを感じている」と認めた。サインツJr.はルクレールとの戦いを振り返り、コース上でのバトルで意見の相違があれば、レース後に話し合って解決したと語った。

「あの時は勝利がかかっていた。でも僕は常にシャルルに敬意を払っていたし、彼も僕に敬意を払ってくれていたと思う。接触したり、そういうころは決してなかった。ただ激しい戦いを繰り広げただけだ。モンツァやラスベガスなど、白熱した場面は数えきれないほどあったけどね」

サインツJr.はルクレールとの関係よりも、フェラーリを取り巻くプレッシャーの方が大きな問題だったと語った。ルクレールのファンの一部から受けた誹謗中傷もその一部だったという。

「一番大変だったのはファンへの対応……特にPR活動だったと思う。当時のファン層は、本当に熱狂的だった。シャルルの熱狂的なファンから、侮辱されたり悪意のある言葉を浴びせられたりして、少し苦しめられたのを覚えている」

「イタリアのメディアの中には、僕がナンバー2ドライバーとしての役割を十分に果たしていないとか、本当はシャルルがやらなきゃいけなかったことを僕がしていないと言っていたところもあったかもしれない」

「つまりシャルル本人との関係よりも、フェラーリを取り巻くプレッシャーの方が大きかった。シャルルと問題があった時には、いつもその日のうちに冷静に話し合って解決していた。僕らは常に、前に進むための解決策を見つけることができたんだ」

サインツJr.は、ふたりの優秀なドライバーがチームメイト同士となり、勝利を争う時には、緊張は避けられないモノであり、F1ではこういう状況は目新しいことでもなんでもないと語った。

「F1では昔からずっとそうだった」

そうサインツJr.は語った。

「トップ争いを繰り広げる優秀なドライバーがふたりいて、その際に問題が起こらなかったF1チームを、僕は知らない。どちらかを明確にセカンドドライバーにするか、それとも問題を引き起こすかもしれないけど優秀なドライバーをふたり擁するかは、チームが選択することができる。でも僕の意見では、どちらの方が良いと断言することはできないだろう」

「フェラーリでは、フェラーリに関わるあらゆることのせいで、この問題が少し悪化しているのかもしれない。でも、こういう問題が起きなかった時期なんて思い出せない。今年のメルセデスでも、そしてここ数年のマクラーレンやフェラーリでも、そして2006〜2008年のマクラーレンでも起きたことだ」

「そういうことが起きなかったのはいつなのか、分からないね。これはF1の一部であり、チーム代表としてふたりの素晴らしいドライバーを抱えていると分かっているならば、常にこの問題に直面することになる。あのふたりを落ち着かせて、レースで勝つためにバトルを仕掛けないことなど、期待できないと思うよ」

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