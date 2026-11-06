F1 サンパウロGP

ホンダF1、メキシコシティGPでのトラブル原因は”冷却性能”ではない。折原エンジニア「純粋に機械的な問題……来年用PUの開発に活かさなければ」

ホンダF1の折原エンジニアが、メキシコシティGPで見舞われたトラブルについて説明した。

田中 健一

公開日時: 2026/11/06 10:29

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Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

F1メキシコシティGPの決勝レースで、わずか5周で2台揃ってリタイアすることになったアストンマーティン・ホンダ。ERSの冷却システムに問題の兆候があったと説明されていたが、その詳細についてホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアが、サンパウロGPの木曜日に語った。

アストンマーティン・ホンダはメキシコシティGPのフリー走行では好調な走りを見せていた。しかし予選でERSにトラブルの兆候があったために緊急ストップ。決勝レースでも、わずか5周で2台共にリタイアとなった。

一体何が起きていたのか？ そう尋ねられた折原エンジニアはこう説明した。

「細かい部分まで詳しく説明するのは難しいのですが、特別な状況下でエンジンが予想とは異なる挙動を示し、ERSの冷却回路に負荷がかかってしまいました。さらに、予選とレースの特別な状況下で、MGU-Kにも不具合が発生しました。これは、メキシコの標高が原因です」

折原エンジニアはそう語った。

「ここブラジルは、メキシコほどの標高ではありませんが、やはり高地です。この環境下でも堅牢性を向上させるため、ハードウェア面だけではなく、ソフトウェアに関しても対策を講じています」

フリー走行ではトラブルは表面化せず、決勝で起きた問題だということは、トラフィックが影響……つまりマシンに綺麗な空気が当たらなかったことが原因だったのだろうか？ 実際決勝では3周目にピットインし、前のマシンとの間隔を取った。

しかし折原エンジニアは、トラフィックの影響でも、マシンのボディワーク形状に関係するものではなかったと説明した。

「前回のトラブルは、トラフィックとは直接関係するモノではありませんでした。もちろん、トラフィックに遭わなければ、PUの運用には助けになります。でも、今回発生した問題に直接関係する要素ではありませんでした」

「今回の問題は冷却回路の問題です。車両の冷却性能とは全く関係ない、単なる機械的な故障でした」

「メキシコで発生した問題は、シミュレーションでは指摘しにくいものでした。しかしテストベンチでは指摘できたので、その経験をテストベンチでのプログラムに反映させていきます」

アロンソはメキシコシティGPを「学びの週末」と振り返った。ホンダにとってはどんな学びだったのか？ そう尋ねられた折原エンジニアは、こう語った。

「前回のレースから学んだことは、ホンダにとって厳しいレースだったということです。そして、ドライバーのふたりがどれほど悔しかったかということもよく分かります」

「エンジンの耐久性が、特定の状況下では不足しているということを学びました。こういう状況から必ず何かを学び、それをファクトリーに持ち帰って、どうすれば同じことが二度と起きないようにできるか、将来どう改善していけるかを検討していきます」

「現在ファクトリーでは、2027年用のパワーユニットの開発に注力しています。今回の経験を、来年のエンジンの耐久性向上に活かしていきます」

「厳しいレースでした。しかし、来年のエンジン開発に役立てられる経験になったと思います」

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