F1 ラスベガスGP

また起きたフェラーリ同士討ち！ バスール代表、怒り通り越して無力感？「謝ってもミスをしたことに変わりはない」

シャルル・ルクレールとルイス・ハミルトンがメキシコで衝突してからわずか2レース後、ラスベガスで再び同士討ちが起き、フェラーリ代表のフレデリック・バスールは我慢の限界に達した。

Filip Cleeren Ronald Vording

公開日時: 2026/11/22 11:47

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Manuel Eletto

フェラーリのフレデリック・バスール代表は、F1ラスベガスGPでのシャルル・ルクレールとルイス・ハミルトンの接触は「容認できない」ものであり、「チームへの敬意を欠いている」と述べた。

わずか3週間前、メキシコシティGPのスタート直後にワンツー体制を築いていたフェラーリの2台が接触して勝利を逃したことについて、フェラーリは両ドライバーとチームが話し合うことを余儀なくされた。

今回の接触も、チーム内で再び話し合いを行なうことを余儀なくされるだろう。38周目の接触で、ハミルトンはスピンし後退。この接触の責任を問われたルクレールは10秒のタイム加算ペナルティを受け、ハミルトンが7位、ルクレールが10位でレースを終えた。

メキシコから間もないタイミングで、再びドライバー同士が接触し、関係修復のための話し合いを改めて行なうことになるという状況に、バスール代表はうんざりしていることを隠さなかった。

チェッカーを受けた直後に、ルクレールに伝えた”恐怖の無線”からも、それは十二分に伝わってくる。

「シャルル、レースの直後に君に会いたい。何より最優先だ」

その後に行なわれた話し合いがどのようなものだったのかと尋ねられると、バスールは意味深にこう答えた。

「話し合いではなかった。私が話したんだ」

「彼は謝罪したと思うし、理解もしていた。しかし、結果は変わらない。ミスをしたなら、『自分のミスだ。申し訳ない』と言う。それでも、ミスをしたことに変わりはない」

「受け入れられない。チームやスポンサーに対する敬意が欠けている。メキシコの後と同じ話だ。サンパウロでは明確に話し合ったはずだった。今日はプロフェッショナルではなかった。おそらく、緊張がエスカレートした結果だと思う」

Frederic Vasseur, Ferrari

Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

ハミルトンから不満が出たことを受け、フェラーリはすでにルクレールに対し、チームメイトを強引に押し出すような走り方について注意を伝えていた。オーバルコースを思わせるスリップストリーム主体のラスベガスでのレースでは、集団の中でバトルをしていくため、ドライバー同士の信頼とチームワークがある程度必要だった。一方で、互いに競い合わないという選択肢もなかった。そうしなければ、他のドライバーに抜かれてしまう状況だったからだ。

「正しい形でバトルしているときには、レース中にチームのことを考えるようシャルルにメッセージを伝えた。しかし、この種のレースでは、順位を固定することはできない。スリップストリームがあるからだ」とバスールは説明した。

「減速すれば、後ろのドライバーに抜かれてしまう。そして、ほかのチームはレース中に互いを20回もオーバーテイクできていた。私がどれほど苛立っているか、想像できないだろう。しかし、それ以上に、ファクトリーで働いているチーム全員の苛立ちは大きい」

より厳格なガイドラインやルールを設けるべき時なのかと問われると、彼はこう答えた。

「ルールの問題ではない。チームメイトを尊重すること以外に、何を変えられるというのか。この種のレースでは、前を走るマシンをオーバーテイクしなければならない。後ろにとどまることはできない。完全にコントロール不能だ。ただ、チームメイトが相手なら、リスクを抑え、敬意を持って行動する必要がある。彼らにはプロフェッショナルとして振る舞ってもらうしかない」

すでに同じような事態に対する話し合いを経ているだけに、バスール代表が今度は何を変えられるのかは、必ずしも明らかではない。この状況に、彼は無力感を抱いている。

「だからこそ、明日もう一度話し合いたい」

「そして、この状況を消化する時間も必要だと思う。レース終了から2分後に彼ら2人と話し合うのは適切な場所でもタイミングでもない。シャルルが少し落ち込んでいるのは分かった。彼には言うべきことを伝えた。明日、改めて話し合わなければならない」

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